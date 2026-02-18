Тарифы растут, а гиганты объединяются? Какие изменения готовят "Киевстар", Vodafone и lifecell
Украинские мобильные операторы пересматривают стоимость тарифов, по которым абонентам придется выложить за связь на 50-100 гривен больше. "Киевстар" и lifecell обновляют ценники, кроме того, на рынке назревает "большое объединение", которое может изменить правила игры.
РБК-Украина выяснило, сколько придется платить абонентам мобильных операторов и что известно об объединении между "Киевстар" и Vodafone.
Главное:
- "Киевстар": Готовит повышение на 50-90 грн для ряда архивных тарифов с 1 марта.
- lifecell: Меняет стоимость пакетов "Макси" и "Мега" с 18 февраля для новых клиентов (рост до 100 грн).
- Vodafone: Пока держит паузу, но в январе обновил тарифы линейки FLEXX.
- Причина: Подорожание электричества, генераторы в условиях энергокризиса.
- Интрига: "Киевстар" и Vodafone хотят объединить свои башни, что вызвало тревогу у конкурента lifecell.
Тарифный скачок. Сколько украинцы будут платить за мобильную связь (инфографика РБК-Украина)
Почему мобильная связь дорожает
Операторы объясняют подорожание так: сети стали дороже в содержании, особенно во время войны. Базовые станции работают даже в периоды отключений света, но для этого нужны генераторы, горючее, аккумуляторы и постоянное техобслуживание.
Кроме того, выросла цена электроэнергии для бизнеса, а в условиях нестабильной энергосистемы компании вынуждены вкладывать больше в резервное питание и модернизацию.
"Киевстар" готовит новые цены на весну
Цены на тарифные планы "Киевстара", которые не менялись более года, пойдут вверх. Главный аргумент, как сообщил оператор в комментарии РБК-Украина - большой рост расходов: от подорожания электроэнергии для бизнеса на 60% до одиннадцатикратного увеличения объемов потребления топлива для работы генераторов во время блэкаутов.
Конкретные тарифы и даты подорожания оператор пока не называет, но по данным СМИ и техсообщества MZU - Мобильная Связь Украины, изменения могут стартовать с 1 марта и коснутся семи архивных планов, среди которых:
- "Вкусный", "Киевстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовый", "LOVE UA Свобода/Свобода 2022", "Безлим Соцсети", "Без границ lite", "ТВОЙ Любимый".
Стоимость пакетов вырастет на 50-90 грн, при этом оператор увеличит объемы интернета для роуминга за рубежом в сервисе Roam Like At Home.
Абоненты, которых коснется повышение, могут выбирать дополнительные услуги или менять тариф на более релевантный. Подписчики также могут перейти на контракт.
lifecell уже поднял тарифы
С 18 февраля 2026 года lifecell обновляет условия тарифов "Макси" и "Мега". Изменения касаются новых абонентов, тогда как для тех, кто подключился до 17.02.2026 включительно, цена пакета на 4 недели остается без изменений. Также оператор увеличивает объем интернета для пользования в ЕС без доплаты.
Новые цены с 18 февраля:
- "Макси": 270 грн (перенесенные номера), 350 грн (идентифицированные/персонифицированные), 400 грн (стандарт)
- "Мега": 550 грн (стандарт), при этом 450 грн для идентифицированных номеров и 350 грн для перенесенных остаются без изменений
Для сравнения, до повышения они составляли:
- "Макси": 190 / 250 / 300 грн
- "Мега": 350 / 450 / 500 грн (за 4 недели)
Vodafone пока не анонсирует обновление цен
РБК-Украина обратилось к Vodafone с запросом относительно возможного повышения тарифов. В компании сообщили, что по состоянию на прошлую неделю никаких изменений не планируют. Хотя в СМИ звучала информация о том, что оператор готовит повышение цен на ряд архивных тарифов.
Однако подорожание тарифов компания в этом году уже проводила: чуть больше месяца назад тариф FLEXX GO прыгнул с 320 до 420 гривен.
Сейчас самый дешевый архивный тариф оператора - это Light+ (185 гривен), а популярная линейка Joice держится в пределах 260-330 грн.
Интрига: "Киевстар" и Vodafone хотят объединиться?
Материнская компания "Киевстара" (VEON) повторно подала заявку в Антимонопольный комитет на создание совместного предприятия с Vodafone - Tower JV.
Речь идет об объединении башенного бизнеса двух крупнейших операторов в рамках компании, зарегистрированной в Дубае, сообщили в АМКУ в ответ на запрос РБК-Украина.
Первая попытка в декабре 2025 года провалилась из-за замечаний к документам, однако в январе 2026-го заявку подали повторно.
lifecell заявляет, что такой союз - это прямой путь к монополии, ведь такая концентрация может ослабить конкуренцию, замедлить развитие технологий и повысить стоимость услуг для абонентов.
"Здоровая конкуренция - основа развития сетей и качества услуг для пользователей. Но сейчас этот прогресс под угрозой", - заявили в компании.
РБК-Украина обращалось за комментарием касательно возможного объединения башенного бизнеса "Киевстара" и Vodafone. В "Киевстаре" отметили, что Ukraine Tower Company (UTC) работает в составе группы VEON, поэтому все вопросы, связанные с деятельностью UTC, находятся в компетенции материнской компании.
Редакция также обратилась за комментарием к VEON, однако ответа пока не получила. Vodafone также пока не комментирует вопрос объединения.
Вопрос - Ответ (FAQ)
- Почему тарифы мобильных операторов растут именно сейчас?
Основная причина - энергетика. Летом 2025 года свет для бизнеса подорожал на 60%. Плюс к этому расходы на топливо для генераторов и аккумуляторы, чтобы связь работала во время блэкаутов.
- Когда "Киевстар" поднимет тарифы?
Официальной даты нет, но в СМИ называют дату 1 марта 2026 года. Речь идет о возможном повышении цен на 50-90 грн в части архивных тарифов.
- Какие тарифы lifecell уже подорожали?
С 18 февраля 2026 года меняются условия тарифов "Макси" и "Мега" для новых абонентов.
- Повысит ли цены Vodafone?
Vodafone новых изменений пока не планирует. Но недавно компания уже поднимала цены на FLEXX.
- Речь идет о том, что "Киевстар" и Vodafone объединятся?
Нет, о полном слиянии "Киевстара" и Vodafone в одну компанию речь не идет. Однако они планируют объединить свой башенный бизнес. Хотя это выгодно компаниям, третий игрок - lifecell выступает против.