Тарифы растут, а гиганты объединяются? Какие изменения готовят "Киевстар", Vodafone и lifecell

Украинские мобильные операторы пересматривают стоимость тарифов, по которым абонентам придется выложить за связь на 50-100 гривен больше. "Киевстар" и lifecell обновляют ценники, кроме того, на рынке назревает "большое объединение", которое может изменить правила игры.

РБК-Украина выяснило, сколько придется платить абонентам мобильных операторов и что известно об объединении между "Киевстар" и Vodafone.

Главное:

"Киевстар": Готовит повышение на 50-90 грн для ряда архивных тарифов с 1 марта.

Готовит повышение на 50-90 грн для ряда архивных тарифов с 1 марта. lifecell: Меняет стоимость пакетов "Макси" и "Мега" с 18 февраля для новых клиентов (рост до 100 грн).

Меняет стоимость пакетов "Макси" и "Мега" с 18 февраля для новых клиентов (рост до 100 грн). Vodafone : Пока держит паузу, но в январе обновил тарифы линейки FLEXX.

: Пока держит паузу, но в январе обновил тарифы линейки FLEXX. Причина: Подорожание электричества, генераторы в условиях энергокризиса.

Подорожание электричества, генераторы в условиях энергокризиса. Интрига: "Киевстар" и Vodafone хотят объединить свои башни, что вызвало тревогу у конкурента lifecell.





Почему мобильная связь дорожает

Операторы объясняют подорожание так: сети стали дороже в содержании, особенно во время войны. Базовые станции работают даже в периоды отключений света, но для этого нужны генераторы, горючее, аккумуляторы и постоянное техобслуживание.

Кроме того, выросла цена электроэнергии для бизнеса, а в условиях нестабильной энергосистемы компании вынуждены вкладывать больше в резервное питание и модернизацию.

"Киевстар" готовит новые цены на весну

Цены на тарифные планы "Киевстара", которые не менялись более года, пойдут вверх. Главный аргумент, как сообщил оператор в комментарии РБК-Украина - большой рост расходов: от подорожания электроэнергии для бизнеса на 60% до одиннадцатикратного увеличения объемов потребления топлива для работы генераторов во время блэкаутов.

Конкретные тарифы и даты подорожания оператор пока не называет, но по данным СМИ и техсообщества MZU - Мобильная Связь Украины, изменения могут стартовать с 1 марта и коснутся семи архивных планов, среди которых:

"Вкусный", "Киевстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовый", "LOVE UA Свобода/Свобода 2022", "Безлим Соцсети", "Без границ lite", "ТВОЙ Любимый".

Стоимость пакетов вырастет на 50-90 грн, при этом оператор увеличит объемы интернета для роуминга за рубежом в сервисе Roam Like At Home.

Абоненты, которых коснется повышение, могут выбирать дополнительные услуги или менять тариф на более релевантный. Подписчики также могут перейти на контракт.

lifecell уже поднял тарифы

С 18 февраля 2026 года lifecell обновляет условия тарифов "Макси" и "Мега". Изменения касаются новых абонентов, тогда как для тех, кто подключился до 17.02.2026 включительно, цена пакета на 4 недели остается без изменений. Также оператор увеличивает объем интернета для пользования в ЕС без доплаты.

Новые цены с 18 февраля:

"Макси": 270 грн (перенесенные номера), 350 грн (идентифицированные/персонифицированные), 400 грн (стандарт)

270 грн (перенесенные номера), 350 грн (идентифицированные/персонифицированные), 400 грн (стандарт) "Мега": 550 грн (стандарт), при этом 450 грн для идентифицированных номеров и 350 грн для перенесенных остаются без изменений

Для сравнения, до повышения они составляли:

"Макси": 190 / 250 / 300 грн

190 / 250 / 300 грн "Мега": 350 / 450 / 500 грн (за 4 недели)

Vodafone пока не анонсирует обновление цен

РБК-Украина обратилось к Vodafone с запросом относительно возможного повышения тарифов. В компании сообщили, что по состоянию на прошлую неделю никаких изменений не планируют. Хотя в СМИ звучала информация о том, что оператор готовит повышение цен на ряд архивных тарифов.

Однако подорожание тарифов компания в этом году уже проводила: чуть больше месяца назад тариф FLEXX GO прыгнул с 320 до 420 гривен.

Сейчас самый дешевый архивный тариф оператора - это Light+ (185 гривен), а популярная линейка Joice держится в пределах 260-330 грн.

Интрига: "Киевстар" и Vodafone хотят объединиться?

Материнская компания "Киевстара" (VEON) повторно подала заявку в Антимонопольный комитет на создание совместного предприятия с Vodafone - Tower JV.

Речь идет об объединении башенного бизнеса двух крупнейших операторов в рамках компании, зарегистрированной в Дубае, сообщили в АМКУ в ответ на запрос РБК-Украина.

Первая попытка в декабре 2025 года провалилась из-за замечаний к документам, однако в январе 2026-го заявку подали повторно.

Третий игрок рынка уже выступил с критикой. В lifecell предостерегают: если АМКУ одобрит соглашение между "Киевстаром" и Vodafone, речь пойдет об объединении их пассивной мобильной инфраструктуры - то есть башен и другого оборудования двух крупнейших операторов.

lifecell заявляет, что такой союз - это прямой путь к монополии, ведь такая концентрация может ослабить конкуренцию, замедлить развитие технологий и повысить стоимость услуг для абонентов.

"Здоровая конкуренция - основа развития сетей и качества услуг для пользователей. Но сейчас этот прогресс под угрозой", - заявили в компании.

РБК-Украина обращалось за комментарием касательно возможного объединения башенного бизнеса "Киевстара" и Vodafone. В "Киевстаре" отметили, что Ukraine Tower Company (UTC) работает в составе группы VEON, поэтому все вопросы, связанные с деятельностью UTC, находятся в компетенции материнской компании.

Редакция также обратилась за комментарием к VEON, однако ответа пока не получила. Vodafone также пока не комментирует вопрос объединения.

Вопрос - Ответ (FAQ)

Почему тарифы мобильных операторов растут именно сейчас?

Основная причина - энергетика. Летом 2025 года свет для бизнеса подорожал на 60%. Плюс к этому расходы на топливо для генераторов и аккумуляторы, чтобы связь работала во время блэкаутов.

Когда "Киевстар" поднимет тарифы?

Официальной даты нет, но в СМИ называют дату 1 марта 2026 года. Речь идет о возможном повышении цен на 50-90 грн в части архивных тарифов.

Какие тарифы lifecell уже подорожали?

С 18 февраля 2026 года меняются условия тарифов "Макси" и "Мега" для новых абонентов.

Повысит ли цены Vodafone?

Vodafone новых изменений пока не планирует. Но недавно компания уже поднимала цены на FLEXX.

Речь идет о том, что "Киевстар" и Vodafone объединятся?

Нет, о полном слиянии "Киевстара" и Vodafone в одну компанию речь не идет. Однако они планируют объединить свой башенный бизнес. Хотя это выгодно компаниям, третий игрок - lifecell выступает против.