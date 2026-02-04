Связь без SIM-карты за несколько минут: в "Приват24" появился важный сервис для клиентов

Клиенты "ПриватБанка" могут отказаться от обычных SIM-карт и подключить связь "прямо в смартфоне". Для перехода на новую технологию понадобится лишь "Приват24" и несколько минут времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.

О каком новом сервисе идет речь

Украинцам рассказали, что для того, чтобы быть на связи со всеми своими родными, отныне достаточно оформить сервис eSIM просто в "Приват24".

Речь идет о том, что клиенты "ПриватБанка" могут легко подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов:

Kyivstar;

Vodafone;

lifecell.

Уточняется, что для этого нужно будет всего несколько минут, ведь получить eSIM можно прямо в приложении.

"Приват24" позволяет купить eSIM ведущих операторов связи (инфографика: privatbank.ua)

Что такое технология eSIM и чем полезна

В целом технология eSIM (embedded SIM) - это виртуальная SIM-карта, которая выполняет те же функции, что и физическая.

При этом она встроена непосредственно в устройство и активируется программно (то есть вставлять карточку в слот - ненужно).

Поскольку eSIM не требует отдельного физического слота в смартфоне, пользователи могут:

использовать до 5 eSIM одновременно;

совмещать физическую SIM с цифровой.

Кроме того, технология обеспечивает дополнительный уровень безопасности - в случае потери телефона SIM-карту нельзя вытащить или подменить.

Как оформить eSIM через "Приват24"

Для того чтобы приобрести цифровую SIM-карту, прежде всего необходимо убедиться, что ваш телефон поддерживает технологию eSIM.

Если это так, для оформления eSIM достаточно будет сделать всего несколько шагов:

зайти в "Приват24";

перейти к сервису "eSIM";

выбрать нужного оператора и доступный тариф;

оплатить все карточкой;

получить QR-код на электронную почту;

активировать eSIM на смартфоне.

"eSIM - это удобно и безопасно. Вы сможете оставаться на связи в любой ситуации, например повреждения или недоступности приобретения физической SIM-карты. "ПриватБанк" - берем и делаем", - подытожили в компании.