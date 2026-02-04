ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Связь без SIM-карты за несколько минут: в "Приват24" появился важный сервис для клиентов

Среда 04 февраля 2026 13:04
UA EN RU
Связь без SIM-карты за несколько минут: в "Приват24" появился важный сервис для клиентов Активировать eSIM на смартфоне можно теперь через "Приват24" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Клиенты "ПриватБанка" могут отказаться от обычных SIM-карт и подключить связь "прямо в смартфоне". Для перехода на новую технологию понадобится лишь "Приват24" и несколько минут времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.

Читайте также: Без света и в мороз: сколько реально работает мобильная связь и интернет в Украине

О каком новом сервисе идет речь

Украинцам рассказали, что для того, чтобы быть на связи со всеми своими родными, отныне достаточно оформить сервис eSIM просто в "Приват24".

Речь идет о том, что клиенты "ПриватБанка" могут легко подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов:

  • Kyivstar;
  • Vodafone;
  • lifecell.

Уточняется, что для этого нужно будет всего несколько минут, ведь получить eSIM можно прямо в приложении.

Связь без SIM-карты за несколько минут: в &quot;Приват24&quot; появился важный сервис для клиентов"Приват24" позволяет купить eSIM ведущих операторов связи (инфографика: privatbank.ua)

Что такое технология eSIM и чем полезна

В целом технология eSIM (embedded SIM) - это виртуальная SIM-карта, которая выполняет те же функции, что и физическая.

При этом она встроена непосредственно в устройство и активируется программно (то есть вставлять карточку в слот - ненужно).

Поскольку eSIM не требует отдельного физического слота в смартфоне, пользователи могут:

  • использовать до 5 eSIM одновременно;
  • совмещать физическую SIM с цифровой.

Кроме того, технология обеспечивает дополнительный уровень безопасности - в случае потери телефона SIM-карту нельзя вытащить или подменить.

Как оформить eSIM через "Приват24"

Для того чтобы приобрести цифровую SIM-карту, прежде всего необходимо убедиться, что ваш телефон поддерживает технологию eSIM.

Если это так, для оформления eSIM достаточно будет сделать всего несколько шагов:

  • зайти в "Приват24";
  • перейти к сервису "eSIM";
  • выбрать нужного оператора и доступный тариф;
  • оплатить все карточкой;
  • получить QR-код на электронную почту;
  • активировать eSIM на смартфоне.

"eSIM - это удобно и безопасно. Вы сможете оставаться на связи в любой ситуации, например повреждения или недоступности приобретения физической SIM-карты. "ПриватБанк" - берем и делаем", - подытожили в компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что благодаря сотрудничеству "ПриватБанка" с ведущими мобильными операторами Украины, клиенты "Приват24" получают возможность пользоваться онлайн-банкингом и не платить за использованный в это время мобильный интернет.

Кроме того, мы сообщали о снятии наличных по новым правилам - что и для кого изменил "ПриватБанк".

Читайте также, почему кредитный лимит дают не всем - каковы возрастные ограничения для карт "ПриватБанка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар ПриватБанк зв'язок послуги приват 24 life:) Vodafone Украина Мобильный трафик Смартфоны
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом