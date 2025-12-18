"Или плохая, или очень плохая": Арахамия жестко оценил перспективы соглашения с Россией

Хорошего соглашения о прекращении боевых действий с Россией не существует по определению.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.
"Хорошего соглашения не может быть. Оно будет или плохое, или очень плохое. Или ее не будет", - подчеркнул он.
Политик отметил, что реальные шансы на заключение любого соглашения возможны лишь при активном участии США. Без американского посредничества, по его словам, остается лишь военный путь.
Арахамия подчеркнул, что ключевые красные линии хорошо известны всем сторонам. В частности:
"Мы не можем отдать Донбасс. Это невозможно ни политически, ни юридически, ни с точки зрения общества", - подчеркнул он.
По его словам, даже теоретические предложения по передаче Донбасса невозможно имплементировать, а тем более закрепить законодательно.
Председатель фракции "Слуги народа" отметил, что позиция России остается ультимативной.
"Риторика России - black and white: отдайте Донбасс, и это должна быть территория РФ", - сказал Арахамия.
Именно поэтому, по его словам, "нет даже коридора для переговоров".
В то же время украинская и американская стороны пытаются найти альтернативные, гибридные модели урегулирования, опираясь на международные и исторические прецеденты.
Отдельно Арахамия раскритиковал общие формулировки гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО.
"72 часа на консультации - это неприемлемо. За 72 часа 24 февраля мы почти потеряли страну", - отметил он.
По его словам, Украине нужна конкретика, а не декларации:
18 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что США до сих пор не предоставили четкого ответа относительно механизмов гарантий безопасности.
Напомним, недавно в Берлине состоялись переговоры между украинскими и американскими чиновниками. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, заявил об "ощутимом прогрессе" по итогам встреч.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский после переговоров подчеркнул, что подходы Киева и Вашингтона к вопросу территорий остаются разными.
По данным Axios со ссылкой на неназванного представителя США, уже в эти выходные в Майами может состояться новый раунд переговоров между Украиной и США, к которым, вероятно, привлекут военных.
Кроме того, мы сообщали, что в Майами также возможны контакты между американскими и российскими чиновниками, во время которых стороны могут обсуждать перспективы завершения войны России против Украины.