"Або погана, або дуже погана": Арахамія жорстко оцінив перспективи угоди з Росією

"Гарної угоди не може бути. Вона буде або погана, або дуже погана. Або її не буде", - підкреслив він.

Політик зазначив, що реальні шанси на укладення будь-якої угоди можливі лише за активної участі США. Без американського посередництва, за його словами, залишається лише воєнний шлях.

Червоні лінії України

Арахамія підкреслив, що ключові червоні лінії добре відомі всім сторонам. Зокрема:

гарантії безпеки для України - абсолютний пріоритет,

жодних поступок щодо Донбасу.

"Ми не можемо віддати Донбас. Це неможливо ні політично, ні юридично, ні з точки зору суспільства", - наголосив він.

За його словами, навіть теоретичні пропозиції щодо передачі Донбасу неможливо імплементувати, а тим більше закріпити законодавчо.

Чому переговори фактично заблоковані

Голова фракції "Слуги народу" зауважив, що позиція Росії залишається ультимативною.

"Риторика Росії - black and white: віддайте Донбас, і це має бути територія РФ", - сказав Арахамія.

Саме через це, за його словами, "немає навіть коридору для перемовин".

Водночас українська та американська сторони намагаються знайти альтернативні, гібридні моделі врегулювання, спираючись на міжнародні та історичні прецеденти.

Гарантії безпеки

Окремо Арахамія розкритикував загальні формулювання гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО.

"72 години на консультації - це неприйнятно. За 72 години 24 лютого ми майже втратили країну", - зазначив він.

За його словами, Україні потрібна конкретика, а не декларації:

обсяги та типи озброєння,

чисельність і фінансування армії,

пакети стримування, включно з ракетними можливостями.

18 грудня президент України Володимир Зеленський заявив у Брюсселі, що США досі не надали чіткої відповіді щодо механізмів гарантій безпеки.