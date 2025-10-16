ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"

Украина, Четверг 16 октября 2025 13:29
UA EN RU
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго" Фото: Отключения света в Украине могут продлиться неделю (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели. В отдельных регионах это может продолжаться дольше.

Об этом РБК-Украина сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся за неделю", - сказал Зайченко.

При этом он уточнил что в этот период аварийные отключения в пиковые периоды потребления могут быть в отдельных регионах.

Отключения света

Напомним, 16 октября в Украине сложная ситуация в энергосистеме обусловила аварийные отключения света. При этом графики пока не действуют.

Аварийные отключения применены в таких областях:

  • Киевской,
  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Запорожской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • части Хмельницкой и Черкасской.

Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

НБУ в июле заявлял, что благодаря быстрым ремонтам дефицит электроэнергии в Украине будет меньше, чем предполагалось ранее.

НБУ снизил оценку дефицита электроэнергии до 1% в 2025 году. В апреле прогноз был в три раза хуже - дефицит тогда оценивали в 3%.

По обновленному прогнозу Нацбанка, в 2026 году дефицит электроэнергии с учетом импорта останется на уровне 1%. А в 2027 году потребности в импорте электроэнергии вообще не будет.

Такие незначительные объемы дефицита практически не будут влиять на темпы экономического роста. Кроме того, снижение потребностей в аварийных источниках питания уменьшит расходы бизнеса и давление на инфляцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света
Новости
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит