Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели. В отдельных регионах это может продолжаться дольше.
Об этом РБК-Украина сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся за неделю", - сказал Зайченко.
При этом он уточнил что в этот период аварийные отключения в пиковые периоды потребления могут быть в отдельных регионах.
Отключения света
Напомним, 16 октября в Украине сложная ситуация в энергосистеме обусловила аварийные отключения света. При этом графики пока не действуют.
Аварийные отключения применены в таких областях:
- Киевской,
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Запорожской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- части Хмельницкой и Черкасской.
Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.
НБУ в июле заявлял, что благодаря быстрым ремонтам дефицит электроэнергии в Украине будет меньше, чем предполагалось ранее.
НБУ снизил оценку дефицита электроэнергии до 1% в 2025 году. В апреле прогноз был в три раза хуже - дефицит тогда оценивали в 3%.
По обновленному прогнозу Нацбанка, в 2026 году дефицит электроэнергии с учетом импорта останется на уровне 1%. А в 2027 году потребности в импорте электроэнергии вообще не будет.
Такие незначительные объемы дефицита практически не будут влиять на темпы экономического роста. Кроме того, снижение потребностей в аварийных источниках питания уменьшит расходы бизнеса и давление на инфляцию.