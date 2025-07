8 игр на ПК, ради которых стоит забыть про PlayStation

Black Mesa

Black Mesa - эталонный способ познакомиться с легендарным Half-Life. Проект, созданный фанатами, представляет собой полноценный ремейк игры, изменившей индустрию, и делает это с поразительным успехом.

Расширенные уровни, полностью переработанные локации, улучшенный ИИ, новый актерский состав и оригинальный саундтрек - все это работает на базе Source-движка, выжимающего максимум из своих возможностей.

Black Mesa - не ремастер, а именно ремейк, сохраняющий дух и обаяние оригинала. Впечатляет тот факт, что этот проект разработан не студией с миллионным бюджетом, а энтузиастами. Уровень проработки превосходит множество AAA-ремастеров последних лет.

Black Mesa (фото: XDA Developers)

GTFO

GTFO впервые представили на The Game Awards в 2017 году - мрачный кооперативный хоррор-шутер от 10 Chambers сразу привлек внимание геймеров, всерьез увлеченных атмосферными играми. Несмотря на интерес, информации о консольной версии не поступало.

Спустя восемь лет ясно: GTFO - исключительно ПК-игра, созданная для платформы, где жанр хоррор-кооператива только начинал формироваться.

GTFO (фото: XDA Developers)

Valorant

Запуск Valorant в июне 2020 года прошел мимо многих консольных геймеров: тогда внимание было сосредоточено на Fortnite, Warzone и однопользовательских блокбастерах вроде The Last of Us Part II.

Однако на ПК новый шутер от Riot Games обрел бешеную популярность - плавный геймплей, узнаваемый визуальный стиль и бесплатный доступ сделали свое дело.

Несмотря на то, что сессий в Valorant было немало, со временем внимание переключилось на GTFO. Постепенно интерес к соревновательным шутерам с перегруженным интерфейсом угас.

Тем не менее, воспоминания о Valorant остались теплыми, особенно теперь, когда в августе 2024 года игра, наконец, добралась до консолей.

Valorant (фото: XDA Developers)

Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive вышла в 2012 году и быстро закрепила статус одного из самых влиятельных тактических шутеров своего времени. Несмотря на ранний релиз, игра долго оставалась для многих недоступной из-за отсутствия мощного ПК.

CS:GO стала не просто игрой, а культурным явлением, где каждый матч - это напряженная битва, а каждая победа - результат командной работы и мастерства.

Особая атмосфера создается и благодаря неформальному веселью в приватных серверах, где эксперименты с игровыми механиками порой приводят к неожиданным открытиям.

Counter-Strike: Global Offensive (фото: XDA Developers)

Модифицированный Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim - одна из самых значимых RPG своего времени, однако именно версия для ПК открывает еt настоящий потенциал. Даже Special Edition на PS4 не способна передать весь масштаб модификаций, доступных на ПК.

Настоящее "моддинг-просвещение" начинается не с пресетов и сохранений из мастерской, а с ручной установки сотен гигов ENB-фильтров, переработанных навыков, оружейных паков и тотальной трансформации игрового мира.

The Elder Scrolls V: Skyrim (фото: XDA Developers)

The Witcher (2007)

Первая часть "Ведьмака" остается недооцененной, но исключительно ценной страницей в истории RPG, и по сей день недоступной на консолях. После ошеломляющего успеха The Witcher 3 и его дополнений интерес к истокам франшизы закономерен.

Однако оригинальная игра - это испытание не для всех: архаичная боевая система, сомнительный ритм и болотная локация на десятки часов могут оттолкнуть.

Тем не менее, спустя годы, многим удалось оценить эту ПК-эксклюзивную классику. Наличие времени и терпения становится решающим фактором.

The Witcher (2007) (фото: XDA Developers)

Escape the Backrooms

С началом раннего доступа в августе 2022 года Escape the Backrooms закрепил за собой статус главного многопользовательского хоррора на ПК. Построенная на Unreal Engine 4, игра берет за основу интернет-легенды о "закулисье" (backrooms) - и превращает их в напряженную кооперативную выживалку.

Эстетика глитчей, ощущение потери ориентира и постоянное напряжение обеспечивают уникальную атмосферу.

Совместный геймплей, подогреваемый хайпом на Twitch и YouTube, сделал Escape the Backrooms одним из самых заметных представителей жанра. Несмотря на обилие игр по этой теме, именно этот проект стал катализатором тренда.

Escape the Backrooms (фото: XDA Developers)

Lethal Company

Lethal Company стал настоящим прорывом 2023 года в жанре кооперативного хоррора. Уникальный визуальный стиль с плакатной фильтрацией, непредсказуемые монстры и фирменная атмосфера космической безысходности делают проект запоминающимся.

Игроки берут на себя роль сборщиков лома, отправляющихся на заброшенные луны, где каждый выход - рискованная операция.

Даже смерть в этой игре не становится помехой веселью - от абсурдных ситуаций до спонтанных предательств внутри команды. При этом игра легко запускается даже на слабых ПК, благодаря оптимизации и минималистичному оформлению.

Lethal Company (фото: XDA Developers)