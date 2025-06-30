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Что сыграть в июле? Топ-10 самых ожидаемых игр для ПК и консолей

Понедельник 30 июня 2025 20:45
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Что сыграть в июле? Топ-10 самых ожидаемых игр для ПК и консолей 10 самых горячих игр июля, которые нельзя пропустить (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Июль обещает стать насыщенным месяцем для геймеров всех платформ. В этот период выйдет сразу несколько громких проектов, которые уже успели привлечь внимание игроков по всему миру.

О том, какие новинки подарят яркие впечатления и свежие игровые эмоции в июле, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на веб-сайт GamesRadar, посвященный видеоиграм и всему, что связано с игровой индустрией.

Mecha Break

Сюжет разворачивается в постапокалиптическом будущем, где человечество борется за выживание на фоне стремительного распространения опасного минерала.

С одной стороны, он дал импульс технологическому развитию, с другой - угрожает уничтожить последние пригодные для жизни территории на планете.

Игрокам предстоит присоединиться к организации S.H.A.D.O.W. и сесть за штурвал мехов нового поколения BREAK Strikers. В Mecha Break доступны пять классов машин: штурмовой, ближнего боя, снайперский, разведывательный и поддержка.

PATAPON 1+2 REPLAY

PATAPON - это уникальный приключенческий экшен, где игроки с помощью четырех мистических барабанов управляют магическими существами - патапонами.

Роль каждого героя в бою зависит от его класса, что позволяет формировать сбалансированную и мощную армию. Игрок выступает в роли бога патапонов, ведя их в эпическое путешествие к заветной земле Earthend.

Tony Hawk Pro Skater 3+4

Игроков ждет обновленный опыт с улучшенной графикой 4K, новыми и классическими скейтпарками, а также расширенными режимами Create-A-Skater и Create-A-Park с возможностью создавать и делиться собственными целями.

В игре можно собирать команду из 8 скейтеров с разных платформ для сетевой многопользовательской игры. Простое управление позволит насладиться как новичкам, так и опытным райдерам.

Обновленные парки, новые опасные трюки и легендарный саундтрек делают возвращение серии особенно ярким.

Shadow Labyrinth

Shadow Labyrinth - это двухмерный экшен-платформер, который переосмысливает классику и расширяет жанровые границы. Игроки берут на себя роль мечника, пробужденного на загадочной планете, отмеченной следами древних войн.

В поисках выживания вам предстоит раскрыть множество тайн, охотиться на врагов и превратиться в альфа-хищника. Игра предлагает исследовать межгалактический мир с уникальными способностями и динамичной боевой системой, позволяющей создавать собственный стиль сражений.

Wheel World

Wheel World - новая игра для PC, XSX и PS5, где судьба Вселенной зависит от скорости и мастерства на велосипеде. Вы играете за Кет - молодую велосипедистку, которая должна спасти мир от гибели.

Все приключения сопровождаются оригинальным саундтреком лейбла Italians Do It Better, который добавляет энергии каждой гонке.

Wuchang: Fallen Feathers

Игроки берут на себя роль Учан - искусной воительницы-пиратки с амнезией. Исследуйте мир Шу, улучшайте оружие и открывайте новые навыки, получая силы от поверженных врагов.

Сражайтесь с гротескными монстрами, исследуйте забытые храмы и опасные руины, а также принимайте решения, которые влияют на развитие сюжета и ведут к одному из нескольких вариантов финала.

WUCHANG: Fallen Feathers предлагает глубокую сюжетную кампанию, динамичную боевую систему и атмосферные локации.

Killing Floor 3

Действие игры разворачивается в 2091 году, где человечество борется с безжалостной армией мутантов под контролем мегакорпорации Horzine.

Игрокам предстоит стать бойцами отряда Nightfall и в составе команды до шести человек сражаться с волнами умных и быстрых врагов, используя широкий арсенал - от огнеметов и дробовиков до катан. Вас ждут десятки модификаций, гаджетов и навыков для создания уникального стиля боя.

В игре доступны как кооперативные сражения, так и одиночный режим, а разнообразные опасные локации предлагают активное использование окружения - башен, вентиляторов и ловушек - для сдерживания распространения Спалаха.

No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES

Iris, популярная интернет-айдол, оказалась похищена инопланетянами и заперта на борту загадочного НЛО. Чтобы выбраться, ей нужно пройти странную игру на побег.

Помочь Iris может только Канаме Дате, Псинкер — главный герой, который ведет расследование, разгадывает головоломки и погружается в сны подозреваемых, чтобы раскрыть тайну игры "Третий глаз".

Tales of The Shire

От студии Wētā Workshop - игра, которая приглашает погрузиться в уютный мир хоббитов в живописном уголке Шира. Создайте своего персонажа и помогите развить небольшой поселок Байтон, украшая дом, ухаживая за садом, рыбача в прудах и собирая дикие ягоды.

Готовьте домашние блюда, встречайтесь с другими хоббитами и стройте дружеские отношения, наслаждаясь неспешной жизнью среди лесов и лугов. Исследуйте окрестности, открывайте секреты и помогайте Байтону получить статус официальной деревни.

Ninja Gaiden: Ragebound

Ninja Gaiden: Ragebound сочетает оригинальный сюжет и геймплей классической серии от Tecmo (сейчас KOEI TECMO GAMES) с глубиной и динамикой современных 3D-экшенов.

Действие начинается, когда Рю Хаябуса уезжает в Америку выполнять волю отца. Пока он отсутствует, разрушается барьер между миром людей и демонов, угрожая селу Хаябуса.

Молодой ниндзя Кэндзи Мозу, ученик Рю, вступает в борьбу с демонами. Оказавшись в безвыходном положении, он использует запретную силу и заключает союз с Кланом Черного Паука, чтобы остановить Повелителя демонов.

Игра сохраняет дух "старой школы" с простой и в то же время глубокой механикой, а детализированная графика и брутальная эстетика превращают каждую битву в визуальное наслаждение.

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