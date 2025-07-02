Нет мощного компьютера? Эти 10 игр запустятся на ПК без видеокарты и подарят часы удовольствия

Не каждый ПК оснащен мощной видеокартой, но это не повод отказываться от новых игр.

Про 10 проектов, которые легко запустятся на слабом железе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

9 Kings

Необычная стратегическая игра, сочетающая механику строительства базы с карточной системой усилений. Игроки создают армию, размещая здания на ограниченном поле, а затем усиливают ее с помощью случайных карт, полученных от побежденных королей.

Комбинируя здания и улучшения, можно увеличивать урон с десятков до миллионов. Идеально подходит для коротких, но насыщенных сессий.

Скриншот

Pipstrello and the Cursed Yoyo

Аркадное приключение в стиле классических игр на Game Boy Advance, вдохновленное The Legend of Zelda. Все действия завязаны на волшебный йо-йо: им можно сражаться, перемещаться и решать головоломки.

Яркая графика, музыка от Еко Симомуры и харизматичные злодеи-мафиози создают атмосферу старого мультфильма.

Скриншот

So to Speak

Образовательная головоломка, которая помогает выучить базовую японскую лексику. Игра предлагает гораздо более интересный подход, чем привычные языковые приложения, а оригинальный интерфейс делает процесс запоминающимся и увлекательным.

Скриншот

The Roottrees are Dead

Игроку предстоит расследовать загадочную авиакатастрофу, в которой погибла семья миллиардеров. Используя фальшивый интернет конца 90-х, аудиозаписи и документы, вы будете раскрывать мрачные тайны элиты. Обновленная версия предлагает полную озвучку и улучшенные визуальные эффекты.

Скриншот

Cast N Chill

Медитативная рыбалка в пиксельной эстетике. Игра сочетает геймплей в духе старых консолей с живописной атмосферой и возможностью поймать 50 видов рыб (включая 13 легендарных). Идеальна для тех, кто ценит визуальный стиль и неспешный ритм.

Скриншот

Wizordum

DOOM встречается с магией: быстрый шутер от первого лица, где вместо оружия - заклинания. Гоблины, скелеты, пиксельная графика и встроенный редактор уровней делают игру настоящим подарком для поклонников жанра "boomer shooter".

Скриншот

Glass Cannon

Физическая головоломка с элементами экшена и рогалика. Цель - уничтожать врагов, используя минимальное количество выстрелов. Стратегия выстрела, рикошеты и прокачка создают эффект "одна попытка - и еще одна".

Скриншот

Urban Myth Dissolution Center

Ретро-хоррор в стиле японских инди-игр с элементами мистики и психоделики. Вы играете за ученика-экзорциста, расследующего паранормальные явления. Идеальный выбор для фанатов Doki Doki Literature Club и Control.

Скриншот

Chronicles of the Wolf

Сайд-скроллер, вдохновленный Castlevania: Symphony of the Night, но с оборотнями. Действие разворачивается во Франции XVIII века во времена загадочных нападений Жеводанского зверя. Классический геймплей, визуальный лоск и знакомые "камео" порадуют фанатов жанра.

Скриншот

Desktop Survivors 98

Vampire Survivors в духе Windows 98: знакомая механика "бега и прокачки", но с Клиппи и зеленым холмом в главной роли. Игра сочетает ностальгию по старым интерфейсам с неожиданными игровыми элементами, связанными с "программами" той эпохи.

Скриншот