ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Battlefield под угрозой. Новая часть игры может стать самой провальной в истории франшизы

Пятница 04 июля 2025 12:20
UA EN RU
Battlefield под угрозой. Новая часть игры может стать самой провальной в истории франшизы Проект уже называют самым проблемным и дорогим в истории франшизы (фото: Concept Art)
Автор: Павел Колесник

Следующая часть легендарной серии шутеров Battlefield от EA может выйти весной 2026 года, однако разработка проекта, как сообщается, сопровождается серьезными трудностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Что известно

По информации издания Ars Technica, внутренняя команда сталкивается с завышенными ожиданиями руководства и нереалистичными целями. Внутри компании игру называют по коду Glacier.

По данным источников, в EA изначально рассчитывали, что новая Battlefield сможет соперничать с такими гигантами, как Call of Duty и Fortnite, и даже ставили амбициозную цель - достичь аудитории в 100 миллионов игроков.

Однако сами разработчики называют это маловероятным. Для сравнения: Battlefield 2042 сумела привлечь лишь 22 млн игроков, а в самую успешную игру серии, первую Battlefield, сыграли максимум около 30 млн человек.

Для достижения такой планки в EA решили внедрить популярные бизнес-модели: сделать игру бесплатной и включить в нее королевскую битву, а также шестичасовую сюжетную кампанию. Но реализация этих идей оказалась непростой.

Студия Ridgeline, работавшая над одиночной кампанией, была закрыта еще в 2024 году после двух лет работы - сотрудники посчитали поставленные цели недостижимыми. Сейчас сюжетный режим пытаются реализовать три другие студии EA - Criterion, DICE и Motive, но им пришлось начинать разработку с нуля. Это единственный компонент игры, который до сих пор не достиг даже альфа-версии.

Проект уже называют самым дорогим в истории франшизы. Если в 2023 году его бюджет оценивался в 400 миллионов долларов, то сейчас эта сумма, по данным инсайдеров, "значительно превышена".

Учитывая сложность разработки и смену команд, остается под вопросом, успеет ли EA выпустить Battlefield в запланированные сроки. Источники не исключают, что в финальной версии может быть урезано множество заявленных функций и контента.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры
Новости
РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела
РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине