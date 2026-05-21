Вырастут ли цены на такси в Киеве вслед за транспортом: в Bolt сделали заявление
Пересмотр тарифов на транспорт в Киеве пока не повлияет на цену такси. В то же время есть другой фактор, который может сказываться на стоимости сервиса.
Об этом РБК-Украина рассказал генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.
Он сообщил, что компания постоянно анализирует не только стоимость топлива, но и общую ситуацию на транспортном рынке. В то же время в Bolt действует система динамического ценообразования, которая прежде всего учитывает баланс спроса и предложения в конкретный момент времени.
По словам Павлика, больше всего на стоимость поездки влияет именно этот фактор.
"Сейчас мы не ожидаем резкого или существенного роста стоимости тарифов. Вместе с тем, общие изменения на транспортном рынке города и рост расходов на топливо могут постепенно влиять на стоимость поездок в долгосрочной перспективе", - заявил он.
Павлик отметил, что подорожание топлива сказывается на расходах водителей, однако платформа дает им возможность гибко выбирать маршруты и график работы, что помогает частично адаптироваться к таким изменениям.
Кроме того, возможные изменения стоимости проезда в общественном транспорте могут влиять на транспортное поведение жителей города и менять баланс спроса на различные виды мобильности. Генеральный менеджер Bolt отметил, что это также потенциально может постепенно сказываться на стоимости сервиса.
"Наш приоритет - сохранять баланс между доступностью сервиса для пассажиров и справедливыми условиями для водителей-партнеров. Именно поэтому все решения принимаются взвешенно - с учетом рыночной ситуации и особенностей каждого конкретного города", - подчеркнул Павлик.
Напомним, 18 мая КГГА обнародовала проект решения о пересмотре тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Документ предусматривает, что стоимость одной поездки вырастет до 30 грн, месячный проездной будет стоить 1 088 грн, а безлимитный билет на месяц - 4 875 грн.
В городских властях отмечают, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн для метро и 44,14 грн для наземного транспорта. Сейчас проезд в коммунальном транспорте Киева стоит 8 грн. Ожидается, что новые тарифы могут вступить в силу уже с 15 июля.