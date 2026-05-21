Вырастут ли цены на такси в Киеве вслед за транспортом: в Bolt сделали заявление

Пересмотр тарифов на транспорт в Киеве пока не повлияет на цену такси. В то же время есть другой фактор, который может сказываться на стоимости сервиса.

Он сообщил, что компания постоянно анализирует не только стоимость топлива, но и общую ситуацию на транспортном рынке. В то же время в Bolt действует система динамического ценообразования, которая прежде всего учитывает баланс спроса и предложения в конкретный момент времени.

По словам Павлика, больше всего на стоимость поездки влияет именно этот фактор.

"Сейчас мы не ожидаем резкого или существенного роста стоимости тарифов. Вместе с тем, общие изменения на транспортном рынке города и рост расходов на топливо могут постепенно влиять на стоимость поездок в долгосрочной перспективе", - заявил он.

Павлик отметил, что подорожание топлива сказывается на расходах водителей, однако платформа дает им возможность гибко выбирать маршруты и график работы, что помогает частично адаптироваться к таким изменениям.

Кроме того, возможные изменения стоимости проезда в общественном транспорте могут влиять на транспортное поведение жителей города и менять баланс спроса на различные виды мобильности. Генеральный менеджер Bolt отметил, что это также потенциально может постепенно сказываться на стоимости сервиса.

"Наш приоритет - сохранять баланс между доступностью сервиса для пассажиров и справедливыми условиями для водителей-партнеров. Именно поэтому все решения принимаются взвешенно - с учетом рыночной ситуации и особенностей каждого конкретного города", - подчеркнул Павлик.