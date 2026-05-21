ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Вырастут ли цены на такси в Киеве вслед за транспортом: в Bolt сделали заявление

19:55 21.05.2026 Чт
2 мин
Что может повлиять на тарифы в долгосрочной перспективе?
aimg Валерий Ульяненко aimg Катерина Гончарова
Вырастут ли цены на такси в Киеве вслед за транспортом: в Bolt сделали заявление Фото: в Bolt рассказали, стоит ли ждать роста тарифов (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пересмотр тарифов на транспорт в Киеве пока не повлияет на цену такси. В то же время есть другой фактор, который может сказываться на стоимости сервиса.

Об этом РБК-Украина рассказал генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.

Читайте также: Подорожание транспорта в Киеве: вырастут ли цены на пригородные маршрутки

Он сообщил, что компания постоянно анализирует не только стоимость топлива, но и общую ситуацию на транспортном рынке. В то же время в Bolt действует система динамического ценообразования, которая прежде всего учитывает баланс спроса и предложения в конкретный момент времени.

По словам Павлика, больше всего на стоимость поездки влияет именно этот фактор.

"Сейчас мы не ожидаем резкого или существенного роста стоимости тарифов. Вместе с тем, общие изменения на транспортном рынке города и рост расходов на топливо могут постепенно влиять на стоимость поездок в долгосрочной перспективе", - заявил он.

Павлик отметил, что подорожание топлива сказывается на расходах водителей, однако платформа дает им возможность гибко выбирать маршруты и график работы, что помогает частично адаптироваться к таким изменениям.

Кроме того, возможные изменения стоимости проезда в общественном транспорте могут влиять на транспортное поведение жителей города и менять баланс спроса на различные виды мобильности. Генеральный менеджер Bolt отметил, что это также потенциально может постепенно сказываться на стоимости сервиса.

"Наш приоритет - сохранять баланс между доступностью сервиса для пассажиров и справедливыми условиями для водителей-партнеров. Именно поэтому все решения принимаются взвешенно - с учетом рыночной ситуации и особенностей каждого конкретного города", - подчеркнул Павлик.

Напомним, 18 мая КГГА обнародовала проект решения о пересмотре тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Документ предусматривает, что стоимость одной поездки вырастет до 30 грн, месячный проездной будет стоить 1 088 грн, а безлимитный билет на месяц - 4 875 грн.

В городских властях отмечают, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн для метро и 44,14 грн для наземного транспорта. Сейчас проезд в коммунальном транспорте Киева стоит 8 грн. Ожидается, что новые тарифы могут вступить в силу уже с 15 июля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Bolt пальне Таксисты
Новости
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким