ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

До 70 тысяч в год: какие специальности во Львовской политехнике самые дорогие и наоборот

10:14 17.05.2026 Вс
2 мин
Правда ли, что популярность программы влияет на стоимость обучения?
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
До 70 тысяч в год: какие специальности во Львовской политехнике самые дорогие и наоборот В стоимости обучения будущим студентам лучше сориентироваться уже сейчас (фото иллюстративное: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Стоимость обучения во Львовской политехнике зависит от разных факторов. И хотя точных цен на следующий год еще нет, определенные выводы по этому вопросу можно сделать уже сейчас - исходя из цифр за 2025 год.

Об этом рассказала в интервью для РБК-Украина ректор национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская.

Читайте также: Пропасть в ценах: сколько стоит экономическое образование и в каких вузах самый дешевый контракт

Какие специальности стали самыми дорогими и наоборот

Руководительница вуза рассказала, что в целом стоимость обучения во Львовской политехнике зависит:

  • не только от специальности;
  • но и от конкретной образовательной программы и ее популярности.

Самыми дорогими в течение текущего учебного года стали, по ее словам, программы, связанные:

  • с искусственным интеллектом (ИИ);
  • с транспортными технологиями;
  • с психологией.

"Тогда как самыми доступными остаются инженерные направления, в частности материаловедение", - сообщила Шаховская.

Сколько стоил дневной бакалавриат и для кого

"На этот год цен на обучение еще нет, приведу некоторые за 2025-й", - отметила ректор Львовской политехники.

Так, если сосредоточиться "исключительно на цифрах для поступающих на бакалавриат дневной формы обучения", то самая высокая стоимость в университете в прошлом году была на образовательной программе "Системы искусственного интеллекта".

Там год обучения стоил 69 900 гривен.

Между тем стоимость подготовки специалистов по транспортным технологиям на автомобильном транспорте - составляла 50 000 гривен (за учебный год).

"Что касается психологии, то для будущих бакалавров дневной формы стоимость обучения была на уровне 49 500 гривен", - поделилась Шаховская.

При этом значительно доступнее для абитуриентов, по ее словам, остаются инженерные направления.

Так, например, обучение по программе "Прикладное материаловедение" на дневной форме бакалавриата стоит 38 900 гривен.

"На этом же уровне - 38 900 гривен - установлены цены и на многие другие технические специальности, такие как строительство и гражданская инженерия, электроэнергетика или теплоэнергетика", - подытожила ректор.

Напомним, ранее мы рассказывали про топ-10 самых популярных вузов (куда поступают украинцы и сколько баллов нужно на бюджет).

Кроме того, мы объясняли, кто в 2026 году может поступить в вуз без НМТ.

Читайте также о медицинском образовании в Украине - сколько стоит выучиться на врача и где дешевле всего.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Львов спеціальність Искусственный интеллект Профессия Студенты Цены Образование в Украине Вузы Выпускники Университеты Абитуриенты
Новости
На Москву массировано летят дроны, ночью под ударом оказался и Крым (видео)
На Москву массировано летят дроны, ночью под ударом оказался и Крым (видео)
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата