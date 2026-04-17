Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

По 7 массированных ударов по Украине в месяц: Сибига предупредил о планах РФ

12:59 17.04.2026 Пт
2 мин
Украина должна готовиться к массированным атакам с периодичностью в каждые четыре дня
aimg Елена Чупровская
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия планирует бить по Украине до семи раз в месяц - и каждая такая атака предусматривает не менее 400 дронов и 20 ракет, свидетельствуют данные разведки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Анталийском дипломатическом форуме.

Что известно о планах России

По данным нашей разведки, РФ готовится к массированным атакам в ближайшее время.

"В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц", - сказал Сибига.

Семь массированных ударов в месяц - это фактически удар раз в четыре дня. До этого времени Россия осуществляла такие атаки примерно раз в 8-10 дней, иногда периоды между ударами были и длиннее. Тогда российские войска отдавали предпочтение дроновым атакам.

Напомним, США начали задерживать поставки оружия в Евросоюз, а значит - и в Украину.

Причина - американские запасы исчерпались из-за длительной войны с Ираном. Задержки касаются контрактов, которые уже были подписаны и оплачены.

Тем временем Россия продолжает бить по Украине. Утром 17 апреля была атакована Черниговская ТЭЦ. Удары также были по гражданской инфраструктуре Днепра и области.

РоссийскаяФедерацияУкраинаАтака дроновРакетная атака