По 7 масованих ударів по Україні на місяць: Сибіга попередив про плани РФ

Що відомо про плани Росії

За даними нашої розвідки, РФ готується до масованих атак найближчим часом.

"У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", - сказав Сибіга.

Сім масованих ударів на місяць - це фактично удар раз на чотири дні. До цього часу Росія здійснювала такі атаки приблизно раз у 8-10 днів, інколи періоди між ударами були й довшими. Тоді російські війська віддавали перевагу дроновим атакам.