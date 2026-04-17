По 7 массированных ударов по Украине в месяц: Сибига предупредил о планах РФ

Россия планирует бить по Украине до семи раз в месяц - и каждая такая атака предусматривает не менее 400 дронов и 20 ракет, свидетельствуют данные разведки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Анталийском дипломатическом форуме.

Что известно о планах России

По данным нашей разведки, РФ готовится к массированным атакам в ближайшее время.

"В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц", - сказал Сибига.

Семь массированных ударов в месяц - это фактически удар раз в четыре дня. До этого времени Россия осуществляла такие атаки примерно раз в 8-10 дней, иногда периоды между ударами были и длиннее. Тогда российские войска отдавали предпочтение дроновым атакам.