По 7 масованих ударів по Україні на місяць: Сибіга попередив про плани РФ

Росія планує бити по Україні до семи разів на місяць - і кожна така атака передбачає щонайменше 400 дронів і 20 ракет, свідчать дані розвідки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Анталійському дипломатичному форумі.

Що відомо про плани Росії

За даними нашої розвідки, РФ готується до масованих атак найближчим часом.

"У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", - сказав Сибіга.

Сім масованих ударів на місяць - це фактично удар раз на чотири дні. До цього часу Росія здійснювала такі атаки приблизно раз у 8-10 днів, інколи періоди між ударами були й довшими. Тоді російські війська віддавали перевагу дроновим атакам.