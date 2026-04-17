ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

По 7 масованих ударів по Україні на місяць: Сибіга попередив про плани РФ

12:59 17.04.2026 Пт
2 хв
Україна має готуватись до масованих атак з періодичністю в кожних чотири дні
aimg Олена Чупровська
По 7 масованих ударів по Україні на місяць: Сибіга попередив про плани РФ

Росія планує бити по Україні до семи разів на місяць - і кожна така атака передбачає щонайменше 400 дронів і 20 ракет, свідчать дані розвідки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Анталійському дипломатичному форумі.

Що відомо про плани Росії

За даними нашої розвідки, РФ готується до масованих атак найближчим часом.

"У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", - сказав Сибіга.

Сім масованих ударів на місяць - це фактично удар раз на чотири дні. До цього часу Росія здійснювала такі атаки приблизно раз у 8-10 днів, інколи періоди між ударами були й довшими. Тоді російські війська віддавали перевагу дроновим атакам.

Причина - американські запаси вичерпалися через тривалу війну з Іраном. Затримки стосуються контрактів, які вже були підписані й оплачені.

Тим часом Росія продовжує бити по Україні. Вранці 17 квітня була атакована Чернігівська ТЕЦ. Удари також були по цивільній інфраструктурі Дніпра та області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Атака дронів Ракетна атака
