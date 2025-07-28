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6 книг, которые заставят забыть о телефоне: подборка для отпуска и летних вечеров

Понедельник 28 июля 2025 17:04
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6 книг, которые заставят забыть о телефоне: подборка для отпуска и летних вечеров Подборка книг для летнего чтения в отпуске (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Лето - отличное время для того, чтобы углубиться в хорошую книгу. Это может быть детектив с неожиданными сюжетами, история с элементами мистики, психологический роман и тому подобное.

РБК-Украина с издательством "Фабула" подготовило подборку книжных новинок о человеческих судьбах, выборах и неожиданных поворотах жизни.

"Молитва за Оуэна Мини", Джон Ирвинг

Глубоко трогательная история о дружбе, вере и поиске смысла в событиях, которые кажутся случайными. Ирвинг разворачивает сюжет вокруг двух парней Джонни и Оуэна в сложные времена вьетнамской войны, но акценты держит не на политике, а на человеческой душе и загадочных линиях судьбы.

Овен Мини - герой, который не похож ни на кого. Его странный голос, маленький рост и непоколебимая вера в свое божественное предназначение - одновременно и источник юмора, и глубокой эмпатии. После рокового бейсбольного удара, меняющего жизнь его лучшего друга, Овен постепенно становится символом жертвенности и необъяснимой веры.

6 книг, которые заставят забыть о телефоне: подборка для отпуска и летних вечеров

Молитва за Оуэна Мини (фото: fabulabook.com)

"Бессмертие в стекле", Джесс Кидд

Лондон середины XIX века оживает в романе Джесс Кидд с мрачной эстетикой готического детектива и легкой примесью фантастического. Частная расследовательница Брайди Дивайн берется за загадочное дело похищения девочки с необычными способностями - и шаг за шагом погружается в мир, где сосуществуют наука, мистика и человеческие предрассудки.

Кидд мастерски работает с атмосферой: сырые улочки, подозрительные врачи, тени прошлого и персонажи с ярко выписанными странностями - все это создает ощущение причастности к странному, но глубоко человечному миру. В центре событий - хрупкая грань между эмпатией и жестокостью, по которой автор заставляет читателя пройти внимательно и неторопливо.

6 книг, которые заставят забыть о телефоне: подборка для отпуска и летних вечеров

Бессмертие в стекле (фото: fabulabook.com)

"Тени людей", Абир Мухерджи

Пятый роман серии о капитане Сэмюэле Виндхэме и сержанте Банерджи держит планку: напряжение, тонкий юмор и исторический колорит. На этот раз на кону не только жизнь героев, но и хрупкий мир в колониальной Индии. Обычное, на первый взгляд, расследование перерастает в политическую шахматную партию, где каждый ход может стать фатальным.

Мухерджи уверенно сочетает динамичный сюжет с более глубоким контекстом - межличностные конфликты, столкновение культур, опасность слепой лояльности. Пара главных героев продолжает поражать: их ирония, выдержка и способность действовать даже в безнадежных ситуациях не теряют шарма.

6 книг, которые заставят забыть о телефоне: подборка для отпуска и летних вечеров

Тени людей (фото: fabulabook.com)

"Это было дважды", Франк Тилье

Исчезновение 17-летней Жюли в 2008 году оставляет после себя только велосипед на склоне и разрушенную жизнь ее отца.

Лейтенант Габриэль Москато, ища следы дочери, попадает в отель "Бескид", где ночь в загадочном номере 29 оборачивается чем-то значительно большим, чем кошмаром. Проснувшись в 2020-м, он не узнает ни себя, ни мир вокруг, а Жюли так и не нашли. В тот же день на берегу реки обнаруживают тело другой девушки.

Этот неожиданный временной скачок - лишь начало новой игры. Через 12 лет после исчезновения дочери Габриэль должна начать расследование заново, распутывая все более запутанный клубок событий.

6 книг, которые заставят забыть о телефоне: подборка для отпуска и летних вечеров

Это было дважды (фото: fabulabook.com)

"Деревья", Персиваль Эверетт

Роман "Деревья" - это глубоко полифоническое произведение, которое сочетает элементы детектива, сатиры и исторической рефлексии.

События разворачиваются в американской глубинке, где происходит ряд загадочных убийств, и все больше становится понятно: в этом деле гораздо больше слоев, чем может показаться на первый взгляд.

Персиваль Эверетт использует жанровую форму не только для развлечения, но и для того, чтобы затронуть болезненные темы - расизма, исторической памяти, коллективной вины. Его стиль резкий, точный и одновременно ироничный, а сюжет захватывает своей причудливостью и ритмом.

6 книг, которые заставят забыть о телефоне: подборка для отпуска и летних вечеров

Деревья (фото: fabulabook.com)

"451 градус по Фаренгейту", Рэй Брэдбери. Графический роман

Графическая адаптация культового романа Рэя Брэдбери - это новый способ пережить хорошо знакомую историю о контроле, свободе мысли и силе слова. Иллюстратор и автор адаптации Тим Гамильтон удачно передает атмосферу гнетущего будущего, где книги уничтожают, а экраны диктуют образ мышления.

Визуальный язык комикса подчеркивает эмоциональное напряжение, раскрывает характеры и добавляет новые акценты, которые порой меняют восприятие сюжета. Рисунки не только сопровождают текст, но и сами становятся средством повествования - экспрессивные, темные, наполненные тревогой.

6 книг, которые заставят забыть о телефоне: подборка для отпуска и летних вечеров

451 градус по Фаренгейту (фото: fabulabook.com)

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