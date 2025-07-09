Не просто картинки: что скрывают иллюстрации в детских книгах

Мир детской книги давно перестал быть только о словах. Сегодня именно визуальная часть - иллюстрации, композиция, язык цвета и тела персонажей - играет ключевую роль в формировании читательских привычек и развитии эмоционального интеллекта с раннего возраста.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала менеджер направления детской литературы в издательстве ARTBOOKS Ярослава Юдина.

Почему рисунки - не просто украшение

По данным исследований, рынок иллюстрированных детских книг достиг 3,5 миллиарда долларов и может вырасти до 5,8 миллиарда долларов к 2033 году.

Причина - в глобальном тренде на визуальное мышление, которое формирует внимательность, эмпатию и аналитические навыки. Именно поэтому в издательстве особое внимание уделяют не только текстам, но и иллюстрациям.

"Даже те, кто еще не умеют читать, могут взаимодействовать с вимельбухами - книгами без текста с множеством деталей. Это тренирует наблюдательность, развивает воображение и эстетический вкус", - объясняет Юдина.

Вимельбух - яркое, максимально детализированное изображение для развития детей (фото: artbooks.ua)

Маленький читатель - большой эксперт

Современные дети легко ориентируются в комиксах, замечают мелкие визуальные детали, реагируют на юмор и эмоции персонажей. Им важно видеть знакомые предметы, аллюзии на мультфильмы или другие книги, а также "считывать" настроение еще до начала чтения.

Как, например, в книгах Франсуазы Буше - их можно рассматривать и смеяться над ними всей семьей. А еще детям нравится находить в книгах знакомые элементы, упоминания других литературных, художественных или кинематографических произведений, например, в серии "Алекс и монстры" Жауме Копонса с иллюстрациями Лилианы Фортуни.

"Алекс и монстры" (фото: yakaboo.ua)

Детские книги должны учитывать возрастные особенности читателей. Для самых маленьких - важны четкие и контрастные формы, простые и понятные герои без чрезмерной художественной стилизации, как в серии "Шусть и Шуня" Акселя Шеффлера.

"Шусть и Шуня" (фото: yakaboo.ua)

Не менее важна эмоциональная часть. Малышу должно быть просто идентифицировать эмоцию и отразить ее. Как пример - книги "Лужица" и "Огромный шарик" Шеффлера, в которых можно почувствовать разницу в настроении персонажей еще с обложки.

Иллюстрации, которые "говорят" больше, чем текст

Обложка детской книги - первый крючок. Большое значение имеют эмоции персонажей, цветовая гамма, композиция. Например, теплые оттенки задают уютное настроение, а крупный план усиливает эмоциональный эффект. Даже поза, взгляд или деталь фона могут вызвать эмпатию и интерес к истории.

"В детских изданиях очень важными крючками на обложке является эмоциональность: большие удивленные глаза, широкая улыбка или хитрый взгляд, а также динамичность или необычная композиция и приятные глазу цвета", - отмечает эксперт.

Кстати, дети удивительно внимательны к мелочам. Они заметят и жука на цветке, и котика в уголке картинки, и повторяющийся элемент на каждом форзаце.

"Иногда именно такие мелочи привязывают к книге и способствуют положительным эмоциям от взаимодействия с ней", - отмечает специалист.

Не менее важно - взаимодействие между автором и иллюстратором, ведь именно оно помогает оживить персонажей и создать гармоничный мир книги.

Почему детские книги - не только для детей

"Хорошая детская книга - для всех. Она способна вернуть к себе, к искренним эмоциям, напомнить о базовых ценностях", - уверена Ярослава Юдина.

Специалист советует родителям не только читать текст, но и "читать" рисунки: обсуждать эмоции героев, смену цветов, настроение, композицию. Задавать открытые вопросы: "Что ты видишь?", "Почему герой выглядит так?" - это не только развивает наблюдательность, но и помогает ребенку лучше понимать себя и мир.

"Показывайте детям, что изображение - это язык. И он заслуживает не меньшего внимания, чем текст", - заключает эксперт.