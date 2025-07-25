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Спецоперация разведки: в Украину вернули старопечатную книгу с подписью Шептицкого (фото)

Пятница 25 июля 2025 16:52
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Спецоперация разведки: в Украину вернули старопечатную книгу с подписью Шептицкого (фото) СВРУ нашла и вернула в Украину уникальную старопечать (фото: facebook.com/SZRUkraine)
Автор: Ирина Костенко

В Украину вернули уникальную историческую старопечатную книгу, которая содержит автограф выдающегося митрополита Андрея Шептицкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины (СВРУ) в Facebook.

О какой старопечатной книге идет речь и чем она важна

Гражданам рассказали, что Служба внешней разведки Украины продолжает возвращать на Родину культурные ценности, которые были похищены и вывезены:

  • как во время Второй мировой войны;
  • так и после начатой РФ полномасштабной войны против Украины.

Так, сотрудники СВРУ нашли и вернули в Украину редкое старопечатное издание - молитвенную книгу "Требник" 1844 года с маргиналиями (автографом) митрополита Андрея Шептицкого (выдающегося религиозного и общественного деятеля ХХ века, проводника Украинской Греко-Католической Церкви).

Спецоперация разведки: в Украину вернули старопечатную книгу с подписью Шептицкого (фото)Историческая старопечатная книга (фото: facebook.com/SZRUkraine)

"На одном из маргинесов книги сохранена надпись: "Предложено вь время каноничной визитации 1902 года, дня 10 мая месяца в селе Костенев". Подпись: Андрей Шептицкий", - рассказали украинцам и опубликовали соответствующее фото.

Спецоперация разведки: в Украину вернули старопечатную книгу с подписью Шептицкого (фото)Надпись в книге, сделанная "от руки" (фото: facebook.com/SZRUkraine)

Эта надпись свидетельствует, что книга использовалась во время канонической визитации в селе Костенев во Львовской области, которую возглавлял сам митрополит.

Когда "Требник" был утрачен и как его разыскали

Украинцам рассказали, что согласно преданию местной общины, "Требник" был потерян во время Второй мировой войны, когда:

  • храм разграбили;
  • часть церковного архива была уничтожена или распорошена.

"Судьба старопечатного издания с маргиналиями Андрея Шептицкого долгое время оставалась неизвестной", - отметили в СВРУ.

Спецоперация разведки: в Украину вернули старопечатную книгу с подписью Шептицкого (фото)"Автограф" Шептицкого на странице старопечатного издания (фото: facebook.com/SZRUkraine)

Уточняется, что силами и средствами Службы внешней разведки была проведена "долговременная многоходовая операция для возвращения исключительной историко-религиозной ценности в наше государство".

Сейчас старопечатная книга передана в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Спецоперация разведки: в Украину вернули старопечатную книгу с подписью Шептицкого (фото)Уникальная старопечатная книга, которую вернули в Украину (фото: facebook.com/SZRUkraine)

"Возвращение экземпляра с маргиналией митрополита Шептицкого восстанавливает один из фрагментов утраченного духовного наследия страны", - отметили в СВРУ.

Уточняется, что "Требник" - не только памятник печатного и богослужебного искусства, но и свидетельство личного присутствия Шептицкого в жизни конкретного прихода.

"Работа СВРУ по возвращению культурных ценностей будет продолжаться и в дальнейшем", - подытожили в национальной разведывательной службе.

Спецоперация разведки: в Украину вернули старопечатную книгу с подписью Шептицкого (фото)Публикация СВРУ (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, как украиноязычную Конституцию Пилипа Орлика удалось найти в Москве.

Кроме того, мы объясняли, какие старопечатные книги особенно ценятся у коллекционеров

Читайте также, как Россия уничтожает культурное наследие Украины и торгует на черном рынке похищенными украинскими артефактами.

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