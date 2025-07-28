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6 книжок, які змусять забути про телефон: добірка для відпустки й літніх вечорів

Понеділок 28 липня 2025 17:04
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6 книжок, які змусять забути про телефон: добірка для відпустки й літніх вечорів Добірка книг для літнього читання у відпустці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Літо - чудовий час для того, щоб заглибитися у хорошу книжку. Це може бути детектив з несподіваними сюжетами, історія з елементами містики, психологічний роман тощо.

РБК-Україна з видавництвом "Фабула" підготувало добірку книжкових новинок про людські долі, вибори та несподівані повороти життя.

"Молитва за Овена Міні", Джон Ірвінг

Глибоко зворушлива історія про дружбу, віру та пошук сенсу в подіях, які здаються випадковими. Ірвінг розгортає сюжет навколо двох хлопців Джонні й Овена у складні часи в'єтнамської війни, але акценти тримає не на політиці, а на людській душі та загадкових лініях долі.

Овен Міні - герой, який не схожий ні на кого. Його дивний голос, маленький зріст і непохитна віра у своє божественне призначення - водночас і джерело гумору, і глибокої емпатії. Після фатального бейсбольного удару, що змінює життя його найкращого друга, Овен поступово стає символом жертовності й непоясненої віри.

6 книжок, які змусять забути про телефон: добірка для відпустки й літніх вечорів

Молитва за Овена Міні (фото: fabulabook.com)

"Безсмертя у склі", Джесс Кідд

Лондон середини XIX століття оживає у романі Джесс Кідд з похмурою естетикою готичного детективу та легкою домішкою фантастичного. Приватна розслідувачка Брайді Дівайн береться за загадкову справу викрадення дівчинки з незвичними здібностями - і крок за кроком занурюється у світ, де співіснують наука, містика та людські забобони.

Кідд майстерно працює з атмосферою: сирі вулички, підозрілі лікарі, тіні минулого й персонажі з яскраво виписаними дивацтвами - все це створює відчуття причетності до дивного, але глибоко людяного світу. У центрі подій - тендітна межа між емпатією і жорстокістю, якою авторка змушує читача пройти уважно й неквапно.

6 книжок, які змусять забути про телефон: добірка для відпустки й літніх вечорів

Безсмертя в склі (фото: fabulabook.com)

"Тіні людей", Абір Мухерджі

П'ятий роман серії про капітана Семюела Віндгема та сержанта Банерджі тримає планку: напруга, тонкий гумор і історичний колорит. Цього разу на кону не лише життя героїв, а й крихкий мир у колоніальній Індії. Звичайне, на перший погляд, розслідування переростає у політичну шахову партію, де кожен хід може стати фатальним.

Мухерджі впевнено поєднує динамічний сюжет з глибшим контекстом - міжособистісні конфлікти, зіткнення культур, небезпеку сліпої лояльності. Пара головних героїв і далі вражає: їхня іронія, витримка і здатність діяти навіть у безнадійних ситуаціях не втрачають шарму.

6 книжок, які змусять забути про телефон: добірка для відпустки й літніх вечорів

Тіні людей (фото: fabulabook.com)

"Це було двічі", Франк Тільє

Зникнення 17-річної Жулі 2008 року залишає по собі лише велосипед на схилі та зруйноване життя її батька.

Лейтенант Габрієль Москато, шукаючи сліди доньки, потрапляє до готелю "Бескид", де ніч у загадковому номері 29 обертається чимось значно більшим, ніж кошмаром. Прокинувшись у 2020-му, він не впізнає ні себе, ні світ навколо, а Жулі так і не знайшли. Того ж дня на березі річки виявляють тіло іншої дівчини.

Цей несподіваний часовий стрибок - лише початок нової гри. Через 12 років після зникнення дочки Габріель мусить почати розслідування наново, розплутуючи все більш заплутаний клубок подій.

6 книжок, які змусять забути про телефон: добірка для відпустки й літніх вечорів

Це було двічі (фото: fabulabook.com)

"Дерева", Персіваль Еверетт

Роман "Дерева" - це глибоко поліфонічний твір, який поєднує елементи детективу, сатири й історичної рефлексії.

Події розгортаються в американській глибинці, де стається низка загадкових убивств, і все більше стає зрозуміло: у цій справі набагато більше шарів, ніж може здатися на перший погляд.

Персіваль Еверетт використовує жанрову форму не лише для розваги, а й для того, щоб торкнутися болючих тем - расизму, історичної пам'яті, колективної провини. Його стиль різкий, точний і водночас іронічний, а сюжет захоплює своєю химерністю й ритмом.

6 книжок, які змусять забути про телефон: добірка для відпустки й літніх вечорів

Дерева (фото: fabulabook.com)

"451 градус за Фаренгейтом", Рей Бредбері. Графічний роман

Графічна адаптація культового роману Рея Бредбері - це новий спосіб пережити добре знайому історію про контроль, свободу думки та силу слова. Ілюстратор і автор адаптації Тім Хемілтон вдало передає атмосферу гнітючого майбутнього, де книжки знищують, а екрани диктують спосіб мислення.

Візуальна мова коміксу підкреслює емоційну напругу, розкриває характери та додає нові акценти, які часом змінюють сприйняття сюжету. Малюнки не лише супроводжують текст, а й самі стають засобом оповіді - експресивні, темні, наповнені тривогою.

6 книжок, які змусять забути про телефон: добірка для відпустки й літніх вечорів

451 градус за Фаренгейтом (фото: fabulabook.com)

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