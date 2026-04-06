Уже не "51-й штат"? Трамп заверил, что не будет вторгаться в Канаду

Трамп дал интервью Роберту Хардману, королевскому биографу, для его новой книги о Елизавете II. Хардман призвал американского лидера "оставить Канаду в покое", обратив внимание, что посягательства на страну "расстроят короля Чарльза III", который в конце апреля посетит США.

"Полагаю, у канадцев есть 200 лет истории и вся эта тема с "О, Канада" (название гимна Канады - ред.). С этим невозможно разобраться за три с половиной года. Думаю, этого не произойдет! (речь о присоединении Канады к США - ред.)" - сказал Трамп.

Также американский лидер задался вопросом, признают ли по-прежнему канадцы короля главой своего государства.

"У них ужасные политики. Они улыбаются мне в лицо, а потом говорят плохие вещи за моей спиной", - сказал Трамп.