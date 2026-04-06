RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Уже не "51-й штат"? Трамп заверил, что не будет вторгаться в Канаду

15:43 06.04.2026 Пн
2 мин
Американский лидер считает, что он не справится с "присоединением" Канады за 3 года
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, похоже, отказался о превращении Канады в 51-й штат США. Вторгаться в страну он не планирует.

Как передает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит The Telegraph.

Читайте также: Эксперт объяснил, зачем Трампу "присоединение Канады" и как далеко может зайти троллинг

Трамп дал интервью Роберту Хардману, королевскому биографу, для его новой книги о Елизавете II. Хардман призвал американского лидера "оставить Канаду в покое", обратив внимание, что посягательства на страну "расстроят короля Чарльза III", который в конце апреля посетит США.

"Полагаю, у канадцев есть 200 лет истории и вся эта тема с "О, Канада" (название гимна Канады - ред.). С этим невозможно разобраться за три с половиной года. Думаю, этого не произойдет! (речь о присоединении Канады к США - ред.)" - сказал Трамп.

Также американский лидер задался вопросом, признают ли по-прежнему канадцы короля главой своего государства.

"У них ужасные политики. Они улыбаются мне в лицо, а потом говорят плохие вещи за моей спиной", - сказал Трамп.

Посягательства Трампа на Канаду

Напомним, в прошлом году Дональд Трамп еще до своей инаугурации заявлял о том, что он хочет сделать Канаду 51-м штатом США. По его мнению, граница между странами является "искусственной".

Тогдашнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо он неоднократно называл "губернатором Великого штата Канада".

Также в феврале прошлого года американский лидер на элитном ужине Alfalfa Club в Вашингтоне заявил, что Канада "станет 51-штатом, Гренландия - 52-м, а Венесуэла - 53-м".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
