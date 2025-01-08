Эксперт объяснил, зачем Трампу "присоединение Канады" и как далеко может зайти троллинг
Заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о "присоединении Канады" точно не являются империалистическими амбициями. Это больше троллинг и желание заработать.
Об этом говорится в материале РБК-Украина Троллинг о 51-м штате. Зачем Трамп заговорил о "присоединении Канады" и реально ли это.
"Это точно не империалистические амбиции. Это отчасти троллинг и отчасти классическая трамповская манера ведения переговоров. Наравне с заявлениями о Канаде и 51-м штате он много говорил о том, что хочет дополнительных тарифов с канадцев. Он хочет зарабатывать на этих отношениях и давать защиту не просто так", - рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.
Собственно, о "присоединении", как напомнил эксперт, Трамп заговорил после того, как понял, что его предложения по тарифам и увеличению расходов Канады на оборону не находят отклика.
"Если вы понимаете, что ваша просьба будет отклонена, нужно предложить еще что-то более радикальное, и тогда ваше первое предложение будет выглядеть как разумный компромисс. То есть Трамп идет по тем стратегиям, которые пропагандирует в собственных книгах и публичных выступлениях", - объяснил собеседник.
Кроме того, идея присоединить Канаду имеет некоторую поддержку в США, но обсуждается лишь в маргинальных политических кругах.
"Она не имеет общенациональной поддержки. Конечно, сейчас ее раскрутят, о ней будут говорить трамписты. Однако, поверьте, реально нормальных общественных дебатов не было", - подчеркнул Краев.
Что касается ведущего Fox News Джесси Уотерса, то его слова о вторжении точно не являются маркером какой-либо адекватной доли общественного мнения. Здесь скорее телеканал таким путем пытается понравиться Трампу и сделать все, чтобы он снова ходил на эфиры.
Насколько далеко может зайти такая политика в отношении Канады зависит от того, как сильно Трамп желает на этом заработать.
"Заработать он хочет сильно, поэтому продолжит качать тему с 51-м штатом. Будет много провокаций, мы услышим еще много резких заявлений от него. Но я не думаю, что дойдет к применению какой-либо силы вообще. Максимум, чего можно ждать, - это пошлины на канадские товары, которые он обещает", - добавил эксперт.
Заявления Трампа о "присоединении Канады"
Избранный президент США Дональд Трамп уже довольно давно открыто говорит о желании сделать Канаду 51-м штатом. В частности, во время рождественского поздравления Трамп описывал "преимущество" включения Канады в состав США. Речь шла о значительном снижении налогов.
В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на заявление Трампа о Канаде и назвал неосуществимым предположение Трампа.
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