Эксперт объяснил, зачем Трампу "присоединение Канады" и как далеко может зайти троллинг

Заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о "присоединении Канады" точно не являются империалистическими амбициями. Это больше троллинг и желание заработать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Троллинг о 51-м штате. Зачем Трамп заговорил о "присоединении Канады" и реально ли это .

"Это точно не империалистические амбиции. Это отчасти троллинг и отчасти классическая трамповская манера ведения переговоров. Наравне с заявлениями о Канаде и 51-м штате он много говорил о том, что хочет дополнительных тарифов с канадцев. Он хочет зарабатывать на этих отношениях и давать защиту не просто так", - рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

Собственно, о "присоединении", как напомнил эксперт, Трамп заговорил после того, как понял, что его предложения по тарифам и увеличению расходов Канады на оборону не находят отклика.

"Если вы понимаете, что ваша просьба будет отклонена, нужно предложить еще что-то более радикальное, и тогда ваше первое предложение будет выглядеть как разумный компромисс. То есть Трамп идет по тем стратегиям, которые пропагандирует в собственных книгах и публичных выступлениях", - объяснил собеседник.

Кроме того, идея присоединить Канаду имеет некоторую поддержку в США, но обсуждается лишь в маргинальных политических кругах.

"Она не имеет общенациональной поддержки. Конечно, сейчас ее раскрутят, о ней будут говорить трамписты. Однако, поверьте, реально нормальных общественных дебатов не было", - подчеркнул Краев.

Что касается ведущего Fox News Джесси Уотерса, то его слова о вторжении точно не являются маркером какой-либо адекватной доли общественного мнения. Здесь скорее телеканал таким путем пытается понравиться Трампу и сделать все, чтобы он снова ходил на эфиры.

Насколько далеко может зайти такая политика в отношении Канады зависит от того, как сильно Трамп желает на этом заработать.

"Заработать он хочет сильно, поэтому продолжит качать тему с 51-м штатом. Будет много провокаций, мы услышим еще много резких заявлений от него. Но я не думаю, что дойдет к применению какой-либо силы вообще. Максимум, чего можно ждать, - это пошлины на канадские товары, которые он обещает", - добавил эксперт.