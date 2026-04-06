Вже не "51-й штат"? Трамп запевнив, що не буде вторгатися в Канаду

Трамп дав інтерв'ю Роберту Гардману, королівському біографу, для його нової книги про Єлизавету II. Гардман закликав американського лідера "залишити Канаду в спокої", звернувши увагу, що зазіхання на країну "засмутять короля Чарльза III", який наприкінці квітня відвідає США.

"Гадаю, у канадців є 200 років історії і вся ця тема з "О, Канада" (назва гімну Канади - ред.). Із цим неможливо розібратися за три з половиною роки. Думаю, цього не станеться! (йдеться про приєднання Канади до США - ред.)" - сказав Трамп.

Також американський лідер задався питанням, чи визнають, як і раніше, канадці короля главою своєї держави.

"У них жахливі політики. Вони посміхаються мені в обличчя, а потім говорять погані речі за моєю спиною", - сказав Трамп.