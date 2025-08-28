ua en ru
51-летняя Мозговая рассказала, какую "пластику" сделала и почему избегает ботокса

Четверг 28 августа 2025 08:15
Мозговая поделилась собственным опытом "пластики" и инъекций
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Продюсер Елена Мозговая откровенно рассказала о своем отношении к пластической хирургии и поделилась опытом собственных процедур красоты.

Что именно делала Мозговая, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк.

Какую "пластику" делала Елена Мозговая

Она призналась, что не имеет ничего против пластических операций. Более того, к заботе о собственной красоте подходит очень взвешенно.

"Надо выбирать путь - или косметология, или хирургия, потому что они противоречат друг другу. Все хирурги вам скажут: если вы делали до этого филлеры или другие инъекции, то они могут помешать операциям. Я филлеры не делала", - поделилась она.

Елена призналась, что прибегла к блефаропластике и некоторым инъекциям красоты.

"Блефаропластику делала, потому что уже надо было - глаза нависали. Полимолочку колола, ботокс один раз, но это не мое. Я не против него, но просто не почувствовала результата", - сказала она.

51-летняя Мозговая рассказала, какую &quot;пластику&quot; сделала и почему избегает ботоксаМозговая о пластических операциях (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Однако она не делает ботокс еще по одной причине.

"Хирург тогда не возьмется (за операцию - ред), - объяснила она.

Как выяснилось, продюсер не исключает новых вмешательств. Хотя косметологию она называет более доступным вариантом, иногда операции необходимы.

"А почему нет? Я не понимаю этого "нельзя, только то, что дала природа". Природа со временем не делает тебя моложе. Хочется смотреть в зеркало и нравиться себе. Это самое главное", - отметила она.

Елена подчеркнула, что прибегает к "пластике" не ради кого-то, а для себя.

"Мой муж говорит: "Мне все нравится, делай, хоть не делай - я тебя обожаю". Я это делаю для себя, чтобы я проснулась, посмотрела в зеркало, улыбнулась: "Ну, ничего еще, класс, пошли", - объяснила она.


Кто такая Елена Мозговая

Напомним, она родилась 9 февраля 1974 года в Киеве в семье выдающегося композитора Николая Мозгового.

После музыкальной школы поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств имени А. Корнейчука.

Работала директором музыкальных и развлекательных программ на Первом национальном телеканале. Продюсировала различные проекты.

В течение десяти лет состояла в отношениях с Александром Пономаревым, от которого у нее дочь Евгения.

Кстати, в новом интервью Мозговая впервые рассказала об истинных причинах разрыва с певцом.

Также она раскрыла, почему расходилась со своим нынешним мужем - певцом Дэвидом Аксельродом. У пары есть дочь Зоя.

