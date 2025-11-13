5000 гривен для первоклассника: украинцам напомнили важный дедлайн для получения выплаты
В Украине родителям первоклассников напомнили о завершении сроков подачи заявлений на получение 5000 гривен по программе "Пакет школьника". Сделать это можно до 15 ноября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Как подать заявление онлайн
Если у вас установлено приложение "Дія", проверьте наличие push-уведомления о возможности подать заявление. Для этого нужно:
- обновить мобильное приложение;
- перейти в раздел "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакет школьника";
- выбрать данные ребенка, открыть "Дія.Картку" и подписать заявление.
Если "Дія" не установлена
Родителям, у которых не установлено приложение "Дія", нужно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Один из родителей или законный представитель ребенка должен предъявить:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП (при наличии);
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).
Другие документы - свидетельство о рождении, браке или решение суда - подаются в бумажной форме только в случае, если Пенсионный фонд не может получить их электронно.
В заявлении нужно указать реквизиты текущего счета со специальным режимом использования, открытого в уполномоченном банке. Именно на него будут зачислены средства.
На что можно потратить деньги
Помощь предоставляется исключительно в безналичной форме. В течение 180 дней средства можно использовать на покупку школьных принадлежностей, одежды и обуви в магазинах или у предпринимателей, которые имеют соответствующий вид деятельности.
Напомним, в Украине работает интерактивная карта торговых точек, где можно рассчитаться средствами по программе "Пакет школьника". Она охватывает более 25 тысяч магазинов по всей стране. Неиспользованные в течение 6 месяцев с момента зачисления средства автоматически вернутся в государственный бюджет.
