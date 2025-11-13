ua en ru
5000 гривен для первоклассника: украинцам напомнили важный дедлайн для получения выплаты

Четверг 13 ноября 2025 11:20
5000 гривен для первоклассника: украинцам напомнили важный дедлайн для получения выплаты Фото: Родители первоклассников могут подать заявление на "Пакет школьника" до 15 ноября (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине родителям первоклассников напомнили о завершении сроков подачи заявлений на получение 5000 гривен по программе "Пакет школьника". Сделать это можно до 15 ноября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как подать заявление онлайн

Если у вас установлено приложение "Дія", проверьте наличие push-уведомления о возможности подать заявление. Для этого нужно:

  • обновить мобильное приложение;
  • перейти в раздел "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакет школьника";
  • выбрать данные ребенка, открыть "Дія.Картку" и подписать заявление.

Если "Дія" не установлена

Родителям, у которых не установлено приложение "Дія", нужно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Один из родителей или законный представитель ребенка должен предъявить:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП (при наличии);
  • документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Другие документы - свидетельство о рождении, браке или решение суда - подаются в бумажной форме только в случае, если Пенсионный фонд не может получить их электронно.

В заявлении нужно указать реквизиты текущего счета со специальным режимом использования, открытого в уполномоченном банке. Именно на него будут зачислены средства.

На что можно потратить деньги

Помощь предоставляется исключительно в безналичной форме. В течение 180 дней средства можно использовать на покупку школьных принадлежностей, одежды и обуви в магазинах или у предпринимателей, которые имеют соответствующий вид деятельности.

Напомним, в Украине работает интерактивная карта торговых точек, где можно рассчитаться средствами по программе "Пакет школьника". Она охватывает более 25 тысяч магазинов по всей стране. Неиспользованные в течение 6 месяцев с момента зачисления средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинцы тратят больше всего денег по программе "Пакет школьника" на детскую одежду, обувь и школьные принадлежности.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

