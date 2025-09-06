"Пакет школьника": появилась онлайн-карту с магазинами, где можно потратить помощь

В Украине в тестовом режиме интерактивную карту, которая поможет родителям найти торговые точки, где можно рассчитаться в рамках программы "Пакет школьника".

Сколько семей уже получили помощь

По словам главы Минсоцполитики, в рамках второго транша выплаты профинансированы для почти 18 тысяч семей. Всего по состоянию на 5 сентября поддержку получили более 103 тысяч семей на сумму 526 млн гривен, что составляет 41% от общего бюджета программы.

Глава ведомства Денис Улютин заявил, что сейчас работают над усовершенствованием "Пакета школьника", и запуск дашборда является важной частью проекта, которую планируют развивать. Это должно не просто предоставить финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних хлопот.

Как работает карта

На онлайн-дашборде отображено более 25 тысяч магазинов по всей Украине. Там доступны фильтры по области и территориальной общине. Перечень точек не является исчерпывающим, однако в обозначенных магазинах гарантированно можно воспользоваться средствами по программе.



Онлайн-дашборд программы "Пакет школьника" (скриншот: msp.gov.ua)

Стоит учитывать, что адреса магазинов обновляются, в частности из-за переименования общин или улиц. В случае выявления неточностей можно сообщить об этом через специальную Google-форму.

Где можно использовать "Пакет школьника"

Программа действует во всех магазинах, которые имеют соответствующие MCC-коды платежных терминалов: