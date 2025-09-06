ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Пакет школьника": появилась онлайн-карту с магазинами, где можно потратить помощь

Суббота 06 сентября 2025 06:40
UA EN RU
"Пакет школьника": появилась онлайн-карту с магазинами, где можно потратить помощь Фото: Пакет школьника (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в тестовом режиме интерактивную карту, которая поможет родителям найти торговые точки, где можно рассчитаться в рамках программы "Пакет школьника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Сколько семей уже получили помощь

По словам главы Минсоцполитики, в рамках второго транша выплаты профинансированы для почти 18 тысяч семей. Всего по состоянию на 5 сентября поддержку получили более 103 тысяч семей на сумму 526 млн гривен, что составляет 41% от общего бюджета программы.

Глава ведомства Денис Улютин заявил, что сейчас работают над усовершенствованием "Пакета школьника", и запуск дашборда является важной частью проекта, которую планируют развивать. Это должно не просто предоставить финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних хлопот.

Как работает карта

На онлайн-дашборде отображено более 25 тысяч магазинов по всей Украине. Там доступны фильтры по области и территориальной общине. Перечень точек не является исчерпывающим, однако в обозначенных магазинах гарантированно можно воспользоваться средствами по программе.

&quot;Пакет школьника&quot;: появилась онлайн-карту с магазинами, где можно потратить помощь
Онлайн-дашборд программы "Пакет школьника" (скриншот: msp.gov.ua)

Стоит учитывать, что адреса магазинов обновляются, в частности из-за переименования общин или улиц. В случае выявления неточностей можно сообщить об этом через специальную Google-форму.

Где можно использовать "Пакет школьника"

Программа действует во всех магазинах, которые имеют соответствующие MCC-коды платежных терминалов:

  • 5641 - детская одежда;
  • 5651 - одежда для всей семьи;
  • 5661 - обувь;
  • 5943 - канцелярские товары.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает единовременную выплату 5000 гривен для семей первоклассников. Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года через приложение "Дія" или в сервисных центрах Пенсионного фонда. Средства зачисляются на спецсчет и могут быть потрачены только на школьные принадлежности, одежду и обувь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России