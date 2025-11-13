ua en ru
5000 гривень для першокласника: українцям нагадали важливий дедлайн для отримання виплати

Четвер 13 листопада 2025 11:20
UA EN RU
5000 гривень для першокласника: українцям нагадали важливий дедлайн для отримання виплати Фото: Батьки першокласників можуть подати заяву на "Пакунок школяра" до 15 листопада (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні батькам першокласників нагадали про завершення строків подання заяв на отримання 5000 гривень за програмою "Пакунок школяра". Зробити це можна до 15 листопада 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як подати заяву онлайн

Якщо у вас встановлено застосунок "Дія", перевірте наявність push-сповіщення про можливість подати заяву. Для цього потрібно:

  • оновити мобільний застосунок;
  • перейти до розділу "Сервіси" - "Допомога від держави" - "Пакунок школяра";
  • обрати дані дитини, відкрити "Дія.Картку" та підписати заяву.

Якщо "Дія" не встановлена

Батькам, у яких не встановлений застосунок "Дія", потрібно до сервісного центру Пенсійного фонду України. Один із батьків або законний представник дитини має пред’явити:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • РНОКПП (за наявності);
  • документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Інші документи - свідоцтво про народження, шлюб чи рішення суду - подаються в паперовій формі лише у разі, якщо Пенсійний фонд не може отримати їх електронно.

У заяві потрібно вказати реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритого в уповноваженому банку. Саме на нього буде зараховано кошти.

На що можна витратити гроші

Допомога надається виключно у безготівковій формі. Протягом 180 днів кошти можна використати на купівлю шкільного приладдя, одягу та взуття у магазинах або в підприємців, які мають відповідний вид діяльності.

Нагадаємо, в Україні працює інтерактивна мапа торгових точок, де можна розрахуватися коштами за програмою "Пакунок школяра". Вона охоплює понад 25 тисяч магазинів по всій країні. Невикористані протягом 6 місяців з моменту зарахування кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українці витрачають найбільше грошей за програмою "Пакунок школяра" на дитячий одяг, взуття та шкільне приладдя.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

