Эксперты назвали самый безопасный алкоголь в жару
Лето в разгаре, а вместе с ним и соблазн освежиться прохладительным напитком, нередко алкогольным. Однако, жара и спиртное - не лучшее сочетание, ведь оно может иметь опасные последствия для здоровья.
РБК-Украина рассказывает, какой же алкоголь является наименее рискованным в жару, а от чего лучше отказаться совсем.
Какой алкоголь наиболее безопасно пить в жару
Сразу отметим: употребление алкоголя в жару несет значительные риски для здоровья, и понятие "безопасный алкоголь" в этом контексте является очень условным. На самом деле самый безопасный напиток в жару - это обычная вода.
Любой алкоголь является диуретиком, то есть способствует выведению жидкости из организма, усиливая дегидратацию, которая и без того является риском во время летней жары.
Однако, если вы все же решили употребить алкоголь, существуют определенные виды напитков и подходы к их употреблению, которые могут минимизировать риски, хотя и не устранят их полностью.
Главный принцип - это минимальная концентрация алкоголя и максимальное разведение.
Винные спритцеры
Это, пожалуй, один из лучших вариантов. Они состоят из вина (желательно белого или розового, поскольку красное вино имеет более высокую температуру подачи и может казаться тяжелее) и большого количества газированной или минеральной воды.
Соотношение может быть 1:1 или даже 1 часть вина на 2-3 части воды. Это значительно снижает общую концентрацию алкоголя и увеличивает потребление жидкости.
Коктейли с большим количеством льда и безалкогольных добавок
Например, джин-тоник, мохито, лонг-дринк на основе водки или светлого рома с большим количеством воды, лимонного сока, огурца или мяты.
Важно, чтобы содержание алкоголя было минимальным, а осветляющие ингредиенты (лайм, лимон, мята) создавали ощущение свежести, не маскируя при этом жажду.
Избегайте сладких сиропов и соков с высоким содержанием сахара, поскольку сахар также способствует дегидратации и может вызвать ощущение тяжести.
Лагер или светлые сорта пива (до 4-5%)
Хотя пиво и состоит в значительной степени из воды, оно все еще является алкогольным напитком, и его диуретический эффект никуда не исчезает.
Важно выбирать именно легкие, освежающие сорта: светлые лагеры ("Пилснер", "Геллес" и т.д.), витбиры, вайцены, фруктовое и кислое пиво, а не темные или крепкие эли. Также следует пить его медленно, чередуя со стаканом воды.
Что категорически нельзя пить в жару
Крепкие алкогольные напитки (водка, виски, коньяк, текила, ром в чистом виде)
Эти напитки имеют очень высокую концентрацию алкоголя, что резко усиливает дегидратацию и создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это может привести к тепловому удару, сильному похмелью, аритмии и другим серьезным проблемам.
Сладкие ликеры и крепкие коктейли с большим количеством сахара
Например, "Пина Колада", "Маргарита" (если не разбавлена), сладкие коктейли с ликерами. Сахар (как мы уже писали выше) усиливает дегидратацию и ускоряет всасывание алкоголя, что может привести к быстрому опьянению и ухудшению самочувствия.
Красное вино
Из-за более высокого содержания танинов и, как правило, более высокой температуры подачи, красное вино может казаться тяжелым и вызывать чувство жажды. Если уж выбирать вино, то лучше сухое белое или розовое (и не забудьте о воде).
Энергетические напитки с алкоголем
Это особенно опасная комбинация в жару, поскольку кофеин и другие стимуляторы маскируют признаки усталости и дегидратации, заставляя организм работать на пределе возможностей.
Важные правила употребления алкоголя в жару
- Пейте много воды! Это самое главное правило. На каждую порцию алкоголя выпивайте не менее стакана воды. Вода должна быть прохладной, но не ледяной.
- Не пейте алкоголь на пустой желудок. Еда замедляет всасывание алкоголя и помогает организму лучше справляться с ним. Выбирайте легкие закуски, фрукты.
- Избегайте прямых солнечных лучей. Алкоголь расширяет сосуды, что повышает риск перегрева и солнечного удара. Находитесь в тени или в прохладных помещениях.
- Знайте свою меру! Даже "безопасный" алкоголь в больших количествах становится опасным. В жару метаболизм алкоголя может меняться, и вы можете опьянеть быстрее, чем обычно.
- Не планируйте физических нагрузок после употребления алкоголя в жару.
- После употребления алкоголя не стоит сразу погружаться в холодную воду, это может вызвать спазм сосудов.
- При первых признаках ухудшения самочувствия (головная боль, головокружение, тошнота) немедленно прекратите употребление алкоголя и пейте воду.
Помните, что любой алкоголь является нагрузкой на организм, а особенно - в жару. Лучшим решением для поддержания гидратации и хорошего самочувствия является потребление большого количества воды, холодного чая без сахара, натуральных лимонадов или компотов.
Если же вы решили выпить, делайте это ответственно, выбирая самые легкие варианты и соблюдая все меры предосторожности.
Вас может заинтересовать:
- Какое количество алкоголя может привести к тяжелому похмелью
- Какие напитки спасали украинцев в жару еще 100 лет назад
- Какие напитки и коктейли можно употреблять тем, кто на диете
При написании материала использовались следующие источники: сайт Drinkaware и медицинский портал Byrdie.