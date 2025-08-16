5 ошибок при употреблении яиц, которые приводит к набору веса

Даже полезные, на первый взгляд, яйца могут вредить фигуре. Названы самые распространенные ошибки во время приготовления и употребления, которые способствуют набору веса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong .

Употребление только белка

Если вы избегаете желтка каждый раз, когда готовите яичницу, то избегаете пользы, когда дело доходит до похудения или получения жизненно важных питательных веществ.

1 большое яйцо (50 г) содержит примерно 70 ккал:

белок - 17 ккал

желток - 55 ккал

Белок почти не содержит жиров и не имеет углеводов, зато богат белком. Желток содержит здоровые жиры, витамины A, D, E, K, холин, а также минералы .

Желтки содержат большинство калорий, но это не приводит к увеличению количества жира в организме.

Жарка на большом количестве масла

При жарке одного яйца на 10 г масла добавляется 70-80 ккал. Если вы используете 2-3 яйца и много масла, легко можно добавить 200-300 ккал к утреннему приему пищи.

Чтобы избежать этого, варите яйца, делайте омлет на пару или используйте антипригарную сковородку с минимумом жира.

Готовьте яйца на ненасыщенных жирах, таких как оливковое, авокадо и рапсовое масло. Выбирайте масла с содержанием менее 4 г насыщенных жиров на столовую ложку и без трансжиров или частично гидрогенизированных масел.

Не ешьте яйца с беконом и другими нездоровыми продуктами

Яйца с беконом могут способствовать набору веса, ведь добавляют лишние калории в рацион. Если вы активно двигаетесь, пища с высоким содержанием белка и жира может быть даже полезной для поддержания мышечной массы и сытости.

Бекон, колбасы и майонез часто добавляют к омлету или яичнице. Тогда калорийность может возрастать в 2-3 раза.

Жарка на большом количестве масла или использование очень жирного бекона увеличивает калорийность. Более здоровые варианты сочетания яиц включают овощи и сыр.

Употребление больших порций

Омлет из 3-4 яиц с сыром и маслом приводит к потреблению 400-500 ккал. Частое употребление таких порций приводит к избытку калорий.