Надо ли мыть яйца перед тем как варить: неожиданная правда

Многие люди убеждены, что мытье яиц - необходимая гигиеническая процедура перед их приготовлением. Однако специалисты в области безопасности пищевых продуктов имеют другое мнение.

РБК-Украина объясняет, когда куринные яйца мыть опасно, когда - возможно, а когда - вообще не нужно.

Почему мыть яйца перед варкой не стоит

Большинство магазинных яиц уже проходят санитарную обработку на производстве, поэтому дополнительное мытье перед употреблением не нужно. Более того - оно может даже навредить.

Поверхность скорлупы покрыта натуральным защитным слоем - кутикулой, которая препятствует проникновению бактерий. Мытье разрушает эту оболочку, открывая путь микроорганизмам через поры скорлупы.

Во время мытья загрязнения с поверхности яйца могут наоборот "всосаться" внутрь, особенно если вода холодная или яйцо имеет микротрещины. Таким образом, попытка очистить продукт может обернуться обратным эффектом.

Лучше не рисковать, если яйцо выглядит чистым и хранится правильно.

Что делать с грязными яйцами

Если на скорлупе видна грязь или остатки помета, яйцо следует очищать очень осторожно.

Вариантов несколько: можно протереть его влажной салфеткой или мягкой щеткой. Если уж мыть - то только под проточной водой, чуть теплее самого яйца, чтобы избежать "втягивания" загрязнений.

После этого яйцо надо хорошо высушить и использовать как можно быстрее. Хранить мытые яйца в холодильнике долго не рекомендуется, потому что после потери кутикулы они становятся более уязвимыми.

Если вы не уверены в чистоте яйца - лучше помойте его непосредственно перед приготовлением. А еще надежнее - обрабатывайте руки после контакта с грязными яйцами.

Если и мыть яйца, то непосредственно перед варкой (фото: Freepik.com)

Яйца, холодильник и гигиена

Яйца, которые выглядят чистыми, не стоит мыть перед тем, как класть в холодильник. Лучше хранить их в первоначальном состоянии, чтобы кутикула оставалась неповрежденной.

При соблюдении температурного режима они могут храниться до нескольких недель без дополнительной обработки. Если же яйцо требует мытья - делайте это непосредственно перед приготовлением.

Также не забывайте, что мытье не гарантирует полного уничтожения бактерий, если они уже попали внутрь. Вместо чрезмерного мытья лучше обращать внимание на термическую обработку: вареные яйца значительно безопаснее.

А главное - после каждого контакта с сырым яйцом мойте руки, чтобы не распространять потенциально вредные микроорганизмы.