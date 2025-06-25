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Мужчина съел 150 яиц за 5 дней и показал, что стало с его телом

Среда 25 июня 2025 11:52
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Мужчина съел 150 яиц за 5 дней и показал, что стало с его телом Мужчина ел только яйца 5 дней (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

25-летний Джошуа Аллард из Оклахома-Сити бросил себе вызов - употребить 150 яиц за 5 дней день в рамках экстремального диетического эксперимента.

Что произошло с его телом после такого питания, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на MailOnline.

Яичный эксперимент: 150 яиц за 5 дней

Аллард приобрел коробку из 15 дюжин крупных яиц за 36,45 долларов в сети Sam's Club, назвав это "убийственной сделкой". Он ел пять раз в день, каждый прием пищи состоял примерно из полдюжины яиц, без другой пищи или добавок.

Мужчина съел 150 яиц за 5 дней и показал, что стало с его телом25-летний Джошуа Аллард (Скриншот)

К концу пятидневного вызова он заявил, что стал "очень, очень худым", и поделился фотографиями, которые демонстрировали его резко похудевшее тело, оставив многих зрителей ошеломленными.

"Ну, во-первых, я выжил. Я не умер. Слава Богу за это. Я стал очень, очень худым. Я не принимал креатина в течение этого времени. Я вообще не употреблял добавок. Я даже не добавлял витамин D3 плюс K, который обычно является одной из моих любимых добавок - чисто яйца", - сказал парень.

Мужчина съел 150 яиц за 5 дней и показал, что стало с его телом

Вот что произошло с телом парня после "яичной диеты" (Скриншот)

Несмотря на то, насколько изнурительной может показаться диета, Аллард утверждал, что ему на самом деле было трудно ограничиться 30 яйцами в день.

Ментальные и физические трансформации

Описывая ментальные эффекты, Аллард сравнил себя с медведем, готовящимся к спячке, сравнивая свою диету с высоким содержанием яиц с диетой хищника: "очень высокое содержание жира, умеренное содержание белка и отсутствие углеводов".

"Оказывается, мое тело готовилось к спячке. Именно так я и чувствовал себя - очень, очень уставшим ночью. Я спал прекрасно. Мой уровень стресса был очень, очень, очень низким. И мое тело чрезвычайно похудело за пять дней", - отметил американец.

Несмотря на это, он не рекомендует другим есть 30 яиц в день, а скорее шесть утром и четыре вечером, чтобы обеспечить энергию. Самая большая проблема этого вызова, по его словам, заключалась в отсутствии естественного источника креатина, который снабжает мышцы энергией и способствует здоровью мозга.

Поэтому он рекомендует также есть рыбу и красное мясо, богатые креатином, а если вы не едите мясо - фрукты, такие как клубника, и овощи, такие как сладкий картофель.

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