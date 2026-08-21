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Главная » Бизнес » Tech

5 миллионов iPhone и Android под прицелом хакеров: найдено 6 новых уязвимостей

12:16 21.08.2026 Пт
2 мин
Злоумышленники могут вызвать аварийные сбои и обходить базовые проверки безопасности
aimg Ольга Завада
5 миллионов iPhone и Android под прицелом хакеров: найдено 6 новых уязвимостей Хакеры атакуют iPhone и Android (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Исследователи Центра информационной сохранности им. Гельмгольц (CISPA) обнаружил шесть потенциальных уязвимостей в работе AirDrop и Quick Share. Они относятся к устройствам на iOS, Android, macOS и Windows.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отчет CISPA.

В чем суть угрозы?

Исследователи CISPA обнаружили 6 потенциальных уязвимостей в популярных сервисах беспроводного обмена данными.

Три из них связаны с системой AirDrop от Apple, а остальные три относятся к Quick Share, системам связи между Android и ПК на базе Windows .

Проблема заключается в том, что сервисы AirDrop и Quick Share работают в фоновом режиме и постоянно сканируют пространство для обнаружения устройств вблизи. Для считывания данных им не требуется предварительное подтверждение владельца гаджета.

Для атаки злоумышленникам достаточно иметь ноутбук с Wi-Fi и находиться на расстоянии от 10 до 30 метров от цели, если в настройках обнаружения выбран параметр "Для всех".

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Последствия атак для разных ОС

На устройствах Apple сбои возникают из-за проблемы в фоновом процессе sharingd, отвечающего за работу AirDrop, Continuity Camera, Handoff и других функций.

Путем отправки специальных команд хакеры могут полностью вывести этот процесс из строя и вызвать экстренное отключение сервисов.

В случае с Quick Share и Windows ситуация сложнее из-за возможности обхода проверок безопасности:

  • Система позволяет считывать 3 фрейма данных до начального обмена ключами безопасности.
  • Первые фреймы передаются в незашифрованном виде.
  • Даже после закрытия сессии ключи остаются активными, что позволяет повторно открывать сессию.
  • В Windows это провоцирует ошибку типа use-after-free.

Эти уязвимости не позволяют злоумышленникам похищать личные данные пользователей, однако они способны нарушать стабильную работу устройств.

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Как защитить свой гаджет?

Исследователи уже сообщили компании Apple и Google о найденных проблемах. Для 2 из 6 обнаруженных уязвимостей разработчики уже выпустили патчи безопасности, а по остальным 4 продолжается работа над официальными обновлениями.

Чтобы обезопасить устройство самостоятельно, специалисты советуют изменить настройки видимости AirDrop и Quick Share:

  • Переключить режим обнаружения из "Для всех" на "Только для контактов".
  • Полностью выключать функции беспроводной передачи, когда они не используются.

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