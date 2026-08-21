5 мільйонів iPhone та Android під прицілом хакерів: знайдено 6 нових вразливостей

Дослідники Центру інформаційної безпеки ім. Гельмгольца (CISPA) виявили шість потенційних уразливостей у роботі AirDrop та Quick Share. Вони стосуються пристроїв на iOS, Android, macOS і Windows.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на звіт CISPA .

У чому суть загрози?

Дослідники CISPA виявили 6 потенційних вразливостей у популярних сервісах бездротового обміну даними.

Три з них пов'язані з системою AirDrop від Apple, а інші три стосуються Quick Share, систем зв'язку між Android та ПК на базі Windows.

Проблема полягає у тому, що сервіси AirDrop та Quick Share працюють у фоновому режимі й постійно сканують простір для виявлення пристроїв поблизу. Для зчитування даних їм не потрібне попереднє підтвердження від власника гаджета.

Для здійснення атаки зловмисникам достатньо мати ноутбук із Wi-Fi та перебувати на відстані від 10 до 30 метрів від цілі, якщо у налаштуваннях виявлення обрано параметр "Для всіх".

Наслідки атак для різних ОС

На пристроях Apple збої виникають через проблему в фоновому процесі sharingd, який відповідає за роботу AirDrop, Continuity Camera, Handoff та інших функцій.

Шляхом надсилання спеціальних команд хакери можуть повністю вивести цей процес із ладу й спричинити екстрене вимкнення сервісів.

У випадку з Quick Share та Windows ситуація є складнішою через можливість обходу перевірок безпеки:

Система дозволяє зчитувати 3 фрейми даних до початкового обміну ключами безпеки.

Перші фрейми передаються у незашифрованому вигляді.

Навіть після закриття сесії ключі залишаються активними, що дозволяє повторно відкривати сесію.

У системі Windows це провокує помилку типу use-after-free.

Наразі ці вразливості не дозволяють зловмисникам викрадати особисті дані користувачів, проте вони здатні порушувати стабільну роботу пристроїв.

Як захистити свій гаджет?

Дослідники вже повідомили компанії Apple та Google про знайдені проблеми. Для 2 з 6 виявлених вразливостей розробники вже випустили патчі безпеки, а щодо інших 4 триває робота над офіційними оновленнями.

Щоб убезпечити свій пристрій самостійно, фахівці радять змінити налаштування видимості AirDrop та Quick Share: