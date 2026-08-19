ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Хакеры заставляют ИИ выполнять любые команды: проблема в браузерах

18:13 19.08.2026 Ср
2 мин
Почему алгоритм перестает отличать правду от вымысла?
aimg Ольга Завада
Хакеры заставляют ИИ выполнять любые команды: проблема в браузерах Хакеры нашли способ "загипнотизировать" ИИ (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Специалисты LayerX проявили критическую уязвимость в ИИ-ассистентах браузеров: злоумышленники могут перехватывать их работу и заставлять выполнять любые команды, обходя правила безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет LayerX.

Как работает технология BioShocking?

Атака получила название в честь известной видеоигры, где главного героя подчиняли своей воле с помощью специальных кодовых фраз.

Хакерам удалось обойти защиту, убедив ассистентов, что они находятся внутри виртуальной игры, где стандартные правила не действуют.

Механика атаки разворачивается по следующему сценарию:

Промпт-инъекция: пользователь открывает вредоносную веб-страницу, содержащую замаскированные инструкции для ИИ-ассистента.

Игровой контекст: страница предлагает ИИ "игру" с серией головоломок, в которых вознаграждаются намеренно неправильные ответы (например, утверждение, что 2+2=5).

Отрыв от реальности: ассистент убеждается, что за неправильные и деструктивные действия нет наказания, после чего принимает парадоксальные инструкции.

Выполнение действий: лишен ограничений ИИ может

  • незаметно для пользователя изменить пароли,
  • скачать вредоносное ПО,
  • перенаправить сессию на закрытый корпоративный репозиторий (например, на GitHub),
  • украсть конфиденциальные данные.
Читайте больше: Экран, который видит: ученые создали новый тип пикселя

Какие браузеры под угрозой и как защититься?

В ходе экспериментов исследователи успешно применили атаку на ведущие ИИ-инструменты, среди которых ChatGPT Atlas от OpenAI, Comet от Perplexity AI и плагин Claude для Google Chrome.

Особенность угрозы состоит в том, что хакерам больше не нужно обманывать самого пользователя – им достаточно подчинить его доверчивому ИИ-ассистенту.

Поскольку все действия происходят непосредственно в окне браузера, внимательный пользователь может вовремя заметить подозрительное поведение ИИ и остановить процесс вручную, прежде чем злоумышленники получат доступ к внутренним системам или данным.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции
РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции
Аналитика
"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее
Александр Хищенкоспециально для РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее