ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

OpenAI запретит злоупотреблять беседами с ChatGPT: что это означает

13:16 20.08.2026 Чт
2 мин
Разработчики не будут видеть промпты пользователей
aimg Ольга Завада
OpenAI запретит злоупотреблять беседами с ChatGPT: что это означает OpenAI научилась выявлять угрозы в ИИ без просмотра пользователей (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

OpenAI представила новенькую систему безопасности Private Safety Processing. Она помогает компаниям выявлять мошеннические сценарии, однако не открывает содержание сообщений или файлов пользователей.

Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на OpenAI.

Почему возникла необходимость в новой системе?

Сегодня корпоративные клиенты услуги ZDR получают гарантию, что OpenAI не сохраняет их запросы и ответы после обработки, а сотрудники не имеют к ним доступа.

Со всем тем, действующие автоматизированные инструменты безопасности оценивают каждое сообщение в отдельности.

С увеличением сложности задач, выполняемых ИИ, злонамеренные намерения или сбои в работе автономных агентов часто становятся заметными только из-за серии связанных между собой запросов.

Например, когда нарушители постепенно обходят защитные барьеры, координируют действия по нескольким аккаунтам или когда ИИ-агент продолжает выполнять действия после команды остановиться.

Читайте больше: OpenAI ограничила ChatGPT для подростков: ИИ не будет имитировать чувство и не даст списать

Как работает Private Safety Processing?

Принципиально новый подход позволяет выявлять подозрительные паттерны поведения без потери конфиденциальности.

Особенности технологии :

  • Данные пользователей хранятся либо на их собственной инфраструктуре, либо на серверах OpenAI в зашифрованном виде.
  • Ключи шифрования контролируются исключительно клиентом, поэтому сотрудники OpenAI не могут прочитать содержимое.
  • При выявлении рискованного поведения автоматическая система посылает только узкоспециализированный сигнал о типе нарушения.
  • Работники OpenAI не получают доступа к текстам даже после срабатывания тревожного сигнала.

Если возникает спорная ситуация, клиенты могут самостоятельно провести расследование в журналах событий и по желанию предоставить фрагменты данных для апелляции.

Релиз и интеграция сервиса

Сейчас Private Safety Processing проходит тестирование среди ограниченного круга партнеров OpenAI - Microsoft, Glean, Databricks и Abridge.

Разработчики подчеркнули: обновление ориентировано на организации, работающие с финансовыми, медицинскими и другими чувствительными данными.

Полноценный запуск новой системы безопасности вместе с публикацией детального технического документа запланирован на сентябрь.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Аналитика
Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников