5 фраз, которые не стоит говорить мамам-домохозяйкам

Быть мамой-домохозяйкой - это настоящая работа, даже если на нее не выдают трудовую книжку и зарплатную ведомость. Однако общество часто смотрит на таких женщин искоса - одни считают, что это "легкая жизнь", другие - что временный этап, пока не наступит "настоящая работа". В результате матери, ежедневно выполняющие множество задач дома, слышат бестактные вопросы и замечания.

Какие фразы могут обидеть маму-домохозяйку, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на советы психиатра доктора Ноны Кочер (MD, MPH), сертифицированной специалистки в Нью-Йорке и Флориде, которая работает с тревогой, депрессией и семейными кризисами в Purewow .

Психиатр Нона Кочер объяснила, какие фразы способны ранить маму-домохозяйку и почему лучше избегать подобных "шуток".

А чем ты занимаешься целый день?

На первый взгляд - обычный вопрос. Но звучит он так, будто женщина "ничего не делает".

Доктор Кочер отмечает, что воспитание детей - это бесконечный список дел: приготовление пищи, домашнее задание, уборка, планирование, эмоциональная поддержка каждого члена семьи. Это и физический, и умственный труд. Поэтому такой вопрос скорее преуменьшает вклад матери, чем демонстрирует любопытство.

Тебе повезло, что не нужно работать

На самом деле это не об удаче. Это означает отказ от карьеры, дохода, отпусков и личного времени.

"Это тоже работа - просто неоплачиваемая", - объясняет эксперт.

К тому же многие женщины остаются дома не из-за "привилегии", а из-за экономической необходимости: стоимость детсадов и нянь часто заоблачная.

Когда ты уже вернешься к настоящей работе?

Подобная формулировка обесценивает домашний труд. Некоторые сознательно выбирают роль матери-домохозяйки, и для них это так же важно, как карьера для другого человека.

"Пребывание дома может быть преднамеренным и очень значимым решением", - добавляет доктор Кочер.

Наверное, приятно отдыхать дома

Это одно из самых обидных предположений. Домашняя жизнь редко напоминает отдых, так как она наполнена стрессом, многозадачностью и непредсказуемостью. Такие слова создают ощущение, что работа матери "невидима" и не ценится.

Я бы так не смог - было бы слишком скучно

Такая фраза звучит так, будто материнство не предусматривает вызовов или интеллектуального напряжения. Но на самом деле это - ежедневное управление мини-компанией "семья", где нужно решать кризисные ситуации, принимать решения и быть руководителем "первой линии".

Однако самый большой вызов для домохозяек - это изоляция. Поэтому вместо критики или обесценивания лучше поддержать подругу - побыть тем человеком, который видит и признает ее работу.

Материнство - это не "временная пауза" и не "отдых дома". Это настоящий труд, который заслуживает уважения.