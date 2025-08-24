ua en ru
5 фраз, які не варто говорити мамам-домогосподаркам

Неділя 24 серпня 2025 19:30
5 фраз, які не варто говорити мамам-домогосподаркам Які фрази не можна казати мамам-домогосподаркам (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Бути мамою-домогосподаркою - це справжня робота, навіть якщо на неї не видають трудову книжку й зарплатну відомість. Проте суспільство часто дивиться на таких жінок скоса - одні вважають, що це "легке життя", інші - що тимчасовий етап, доки не настане "справжня робота". У результаті матері, які щодня виконують безліч завдань вдома, чують безтактні запитання та зауваження.

Які фрази можуть образити маму-домогосподарку, розповідає РБК-Україна з посиланням на поради психіатра доктора Нони Кочер (MD, MPH), сертифікованої спеціалістки в Нью-Йорку та Флориді, яка працює з тривогою, депресією та сімейними кризами у Purewow.

Психіатр Нона Кочер пояснила, які фрази здатні ранити маму-домогосподарку та чому краще уникати подібних "жартів".

А чим ти займаєшся цілий день?

На перший погляд - звичайне питання. Але звучить воно так, ніби жінка "нічого не робить".

Доктор Кочер наголошує, що виховання дітей - це нескінченний список справ: приготування їжі, домашнє завдання, прибирання, планування, емоційна підтримка кожного члена родини. Це і фізична, і розумова праця. Тож таке запитання швидше применшує внесок матері, ніж демонструє цікавість.

Тобі пощастило, що не потрібно працювати

Насправді це не про удачу. Це означає відмову від кар'єри, доходу, відпусток і особистого часу.

"Це теж робота - просто неоплачувана", - пояснює експертка.

До того ж багато жінок залишаються вдома не через "привілей", а через економічну необхідність: вартість дитсадків і нянь часто захмарна.

Коли ти вже повернешся до справжньої роботи?

Подібне формулювання знецінює домашню працю. Дехто свідомо обирає роль матері-домогосподарки, і для них це так само важливо, як кар'єра для іншої людини.

"Перебування вдома може бути навмисним і дуже значущим рішенням", - додає доктор Кочер.

Напевно, приємно відпочивати вдома

Це одне з найбільш образливих припущень. Домашнє життя рідко нагадує відпочинок, бо воно наповнене стресом, багатозадачністю та непередбачуваністю. Такі слова створюють відчуття, що робота матері "невидима" й не цінується.

Я б так не зміг - було б надто нудно

Така фраза звучить так, ніби материнство не передбачає викликів чи інтелектуальної напруги. Але насправді це - щоденне управління мінікомпанією "родина", де потрібно вирішувати кризові ситуації, приймати рішення й бути керівником "першої лінії".

Проте найбільший виклик для домогосподарок - це ізоляція. Тому замість критики чи знецінення краще підтримати подругу - побути тією людиною, яка бачить і визнає її роботу.

Материнство - це не "тимчасова пауза" й не "відпочинок удома". Це справжня праця, яка заслуговує на повагу.

