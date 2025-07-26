Что такое детский эмоциональный интеллект и как научить малыша не скатываться в истерики

Ваш ребенок часто кричит, плачет или злится без видимой причины? Это не капризы, а эмоциональная регуляция, которая еще формируется. Реакция родителей очень важна, потому что от них зависит, как будет дальше развиваться эмоциональный интеллект ребенка. Психологи утверждают, если ребенок умеет распознавать свои эмоции - он реже прибегает к истерикам.

Как прокачать эмоциональный интеллект малыша, чтобы он мог самостоятельно справиться со стрессом, рассказала для РБК-Украина владелица сети детских садов HELLO KIDS, участница телешоу "Супермама" Юлия Кичила.

Дети кричат не от плохого характера

Умение разбираться в собственных и чужих эмоциях - не врожденный, а приобретенный навык. Маленькие дети часто не понимают, что с ними происходит, поэтому их с головой накрывает волной эмоций. После этого запускается процесс истерики.

"В эти непростые моменты родителям нужно понимать, что ребенок падает на пол, кричит или бьется не потому, что он плохой, а потому, что не знает как справиться со своими чувствами. Когда же малыш может уверенно назвать свою эмоцию: "Мне страшно", "Я расстроен", "Я очень зол" - это снижает уровень его тревожности и предотвращает агрессивное поведение", - говорит эксперт.

Она добавляет, что именно поэтому развитие эмоционального интеллекта ребенка - важнейшая задача для родителей и воспитателей. Только так мы можем дать ребенку ключ к самоконтролю.

Идеальное время - сейчас

Эмоциональный интеллект ребенка начинает формироваться еще до того, как он скажет свое первое слово. В 6 месяцев малыш учится распознавать эмоции на лицах мамы и папы. Может отличить улыбку от серьезного выражения лица.

Если мама говорит с малышом ласково - он успокаивается. Если строго - напрягается. Это и есть первый этап эмоционального развития ребенка. В 2-4 года ребенок начинает выражать эмоции сам, хотя еще не умеет их контролировать.

В этот период малышу нужна помощь родителей, которые могут называть его чувства словами: "Сейчас ты злишься", "Почему тебе грустно?", "Тебе так весело". В 4-6 лет у ребенка развивается эмпатия - ему становится понятно, что люди вокруг тоже что-то чувствуют.

В 6-10 лет ребенок уже должен иметь навыки эмоционального самоконтроля. Это нужно для того, чтобы ему было комфортно учиться в коллективе и уметь правильно реагировать на конфликтные ситуации.

"Не существует рекомендованного возраста для того, чтобы начать развивать эмоциональный интеллект ребенка. Это постоянная работа родителей, которая начинается с момента рождения ребенка. Окончательное формирование эмоционального интеллекта человека происходит где-то в 25 лет, когда завершается развитие префронтальной коры мозга, которая отвечает за самоконтроль и социальное поведение. Но базовые навыки эмоционального интеллекта малыша нужно сформировать до 6 лет. Дошкольники должны научиться распознавать основные эмоции - гнев, печаль, злость, радость, страх - и правильно их называть", - говорит Юлия Кичила.

Владелица сети детских садов HELLO KIDS, участница телешоу "Супермама" Юлия Кичила (фото предоставлено автором)

Сказка поможет

Базовый совет, который психологи дают родителям - никогда не игнорируйте детские эмоции. Замечайте, когда ребенок веселый, когда грустный и называйте эти эмоции без оценки самого поведения.

То есть вместо того, чтобы строго приказать малышу: "Хватит капризничать!" объясните его поведение такими словами - "Я вижу, что ты злишься. Это нормально. Давай вместе подумаем, как тебе поднять настроение".

Ребенок должен понять, что даже в плохих эмоциях нет ничего плохого - просто нужно взять себя в руки и успокоиться.

Отличный вариант - начать изучать эмоции с помощью карточек, на которых изображены лица людей.

Чтобы ребенку было интереснее, процесс обучения можно превратить в игру, где он будет объяснять, почему мальчик с фото грустный, и что рассмешило девочку.

"Для развития эмоционального интеллекта подойдут ролевые игры, в которых вы вместе с сыном или дочерью с помощью игрушек будете разыгрывать эмоциональные сценки. Пусть малыш объяснит, что чувствует обиженный гусь. Вместе придумайте, как ему помочь", - советует Юлия.

Она рассказала, что в садике дети очень любят, когда воспитатели читают сказки с эмоциональными историями. Затем дети пытаются проанализировать поведение героев. Такие чтения полезно устраивать и дома.

"Прочитав историю, спросите малыша: "Как думаешь, что чувствовала принцесса? А что бы чувствовал ты?" Объясните ребенку, что произошло на самом деле", - добавила Юлия.

Родительская поддержка

Когда малыша подхватывает эмоциональный шторм, ему нужна ваша поддержка, а не советы или запреты. Поэтому не обесценивайте его чувства фразами вроде: "Ой, да не преувеличивай!", "Хватит капризничать" и тому подобное.

Когда ребенок злится, потому что потерял любимую игрушку, или плачет от страха из-за страшного сна - он не "капризничает", он проживает настоящие чувства. Поэтому дайте ему право на переживания.

В этот момент вам нужно быть рядом физически и эмоционально. Вместо категорического "Нечего бояться", скажите: "Тебе страшно, но я рядом". Можете также добавить: "Когда я была маленькой, я тоже боялась темноты. Это нормально". Это поможет малышу успокоиться.

Важно принимать детские эмоции, а не бороться с ними. Только тогда ребенок будет укреплять свой уровень самоконтроля. Если малыш переживает страх или раздражение - особенно во время воздушных тревог - обуздать негативные эмоции помогут успокаивающие ритуалы.

"Существует эффективное дыхательное упражнение "Надуваем шарик". Предложите малышу надуть воображаемый воздушный шарик: вместе глубоко вдыхайте носом, а затем медленно выдыхайте ртом в невидимый шарик. Маленьким деткам поможет успокоиться дыхательное упражнение "Облачко". Скажите ребенку, что его страх - это облачко. Попросите подуть на него, чтобы оно улетело как можно дальше", - советует Юлия Кичила.

Работа с дыханием и воображением, помогает снять эмоциональное напряжение. Но самая большая польза от подобных упражнений - ребенок понимает, что с плохими эмоциями можно справиться.