На 40% меньше отчислений. Как разрешение на выезд за границу 18-22-летних повлияло на образование
Решение об открытии границ для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет не вызвало оттока студентов из украинских университетов. Наоборот, количество отчислений в первом семестре 2025 года существенно сократилось.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщило МОН.
Читайте также: Рабства нет: Зеленский сделал заявление относительно выезда украинцев за границу
Главное:
- Снижение отсева: В 2025 году из учебного процесса выбыло на 40% меньше студентов, чем за аналогичный период прошлого года.
- Стабильность среди мужчин: Несмотря на открытие границ, данные ЕГЭБО зафиксировали положительную динамику сохранения студентов среди мужчин в возрасте 18-22 лет.
- Академическая мобильность: Вместо эмиграции зафиксирован рост интереса к программам международного студенческого обмена.
Министерство образования и науки Украины проанализировало, как разрешение на выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу повлияло на образовательный процесс.
Согласно данным ЕГЭБО, решение о либерализации пересечения границы не вызвало оттока студентов, а показатели успеваемости и сохранения контингента продемонстрировали положительную динамику.
В течение 1 семестра учебного года (III-IV кварталы) в 2025 году из учебного процесса выбыли из-за отчисления и академотпуска на 40% меньше студентов всех курсов чем в течение этого же периода в 2024 году.
По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, новые правила выезда не повредили украинскому образованию.
"Решение об открытии границ для мужчин 18-22 не повлияло на участие этой категории лиц в образовательном процессе Украины. Еще одна положительная тенденция это безусловно большее участие студентов в программах академической мобильности", - рассказал Трофименко.
Выезд за границу 18-22 летних
В конце августа 2026 года Кабинет Министров Украины, выполняя решение Верховной Рады, официально разрешил выезд за пределы страны мужчинам в возрасте 18-22 года.
Это спровоцировало дискуссии о росте миграционной волны: в частности, в Германии зафиксировали десятикратное увеличение запросов на защиту от украинцев - до тысячи обращений еженедельно.
Из-за такой динамики немецкая сторона начала требовать пересмотра правил. Канцлер Фридрих Мерц призвал украинское руководство обеспечить пребывание мужчин мобилизационного возраста дома.
В то же время наблюдается определенная избирательность в подходах Берлина, ведь страна продолжает принимать украинских женщин и не проявляет подобной жесткости в отношении значительного потока мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.