25 тысяч долларов за выезд: правоохранители разгромили масштабную уклонистскую схему

В Украине правоохранители разоблачили очередной канал переправки за границу мужчин призывного возраста. Схема была масштабной: в рамках дела проводится более 150 обысков в разных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Отмечается, что оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 150 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию канала переправки мужчин за границу.
"Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов", - сказано в сообщении.
По данным следствия, стоимость "услуги" могла достигать 25 тысяч долларов. Обыски ведутся во всех регионах Украины. В полиции обещают обнародовать большинство деталей спецоперации после завершения всех следственных действий.
Напомним, что во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается. Впрочем, есть ряд включений. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
Однако некоторые из мужчин все же пытаются выехать за пределы Украины в обход пунктов пропуска. В ход идут любые средства - от взяток до попыток пересечь границу самостоятельно.
Так, недавно украинец, пытаясь незаконно попасть в Молдову, использовал для этого параплан. За несколько дней до этого девять мужчин из разных областей Украины задержали на приднестровском сегменте границы с Молдовой.
Также 8 августа правоохранители разоблачили проводника пассажирского поезда, который пытался незаконно вывезти уклониста за границу, спрятав его в служебном купе. За свои услуги он просил 7 тысяч долларов.