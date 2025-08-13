25 тысяч долларов за выезд: правоохранители разгромили масштабную уклонистскую схему

Отмечается, что оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 150 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию канала переправки мужчин за границу.

"Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов", - сказано в сообщении.

По данным следствия, стоимость "услуги" могла достигать 25 тысяч долларов. Обыски ведутся во всех регионах Украины. В полиции обещают обнародовать большинство деталей спецоперации после завершения всех следственных действий.