25 тисяч доларів за виїзд: правоохоронці розгромили масштабну ухилянтську схему

Ухилянти тікають за кордон

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, є низка включень. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Проте дехто з чоловіків все ж намагається виїхати за межі України в обхід пунктів пропуску. В хід йдуть будь-які засоби - від хабарів до спроб перетнути кордон самостійно.

Так, нещодавно українець, намагаючись незаконно потрапити до Молдови, використав для цього параплан. За кілька днів до цього дев’ятьох чоловіків із різних областей України затримали на придністровському сегменті кордону з Молдовою.

Також 8 серпня правоохоронці викрили провідника пасажирського поїзда, який намагався незаконно вивезти ухилянта за кордон, сховавши його у службовому купе. За свої послуги він просив 7 тисяч доларів.