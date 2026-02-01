ua en ru
До -25 и резкое потепление: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Воскресенье 01 февраля 2026 18:30
UA EN RU
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сильные морозы задержатся в Украине как минимум до середины недели. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков, но уже с четверга возможны снегопады и постепенное повышение температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 2 февраля, в большинстве регионов Украины будет преобладать солнечная, местами с прояснениями погода.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -17до -25 градусов;
  • в восточных областях - от -25 до -22 градусов;
  • в центральных областях - от -17 до -23градусов;
  • в южных областях - от -9 до -15 градусов;
  • в западных областях - от -2 до -21 градусов.

До -25 и резкое потепление: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)
Во вторник, 3 февраля, осадки также не прогнозируются, по всем областям Украины будет солнечно. В Украине все еще будут держаться морозы.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -13 до -25 градусов;
  • в восточных областях - от -16 до -22 градусов;
  • в центральных областях - от -15 до -25 градусов;
  • в южных областях - от -9 до -17 градусов;
  • в западных областях - от +3 до -21градусов.

До -25 и резкое потепление: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В среду, 4 февраля, по в западной части страны будет облачно, о остальных территорий - с прояснением. В то же время, почти по всей территории страны все еще будут держаться морозы.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -15 до -23 градусов;
  • в восточных областях - от -11 до -21 градусов;
  • в центральных областях - от -7 до -18 градусов;
  • в южных областях - от -3 до -13 градусов;
  • в западных областях - от +6 до -15 градусов.

До -25 и резкое потепление: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В четверг, 5 февраля, по картам синоптиков возможно незначительное потепление. Мокрый снег возможен на западе и на юге, синегопады на севере и в центре. А вот на востоке будет солнечно.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -8 до -21 градусов;
  • в восточных областях - от -6 до -19 градусов;
  • в центральных областях - от -1 до -14 градусов;
  • в южных областях - от +5 до -7 градусов;
  • в западных областях - от +5 до -6 градусов.

До -25 и резкое потепление: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В пятницу, 6 февраля, потепление ожидается по всей территории страны. Будет облачно, почти по всей территории страны, кроме запада, возможны снегопады

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -2 до -15 градусов;
  • в восточных областях - от -2 до -12 градусов;
  • в центральных областях - от 0 до -11 градусов;
  • в южных областях - от +4 до -4 градусов;
  • в западных областях - от +8 до -4 градусов.

До -25 и резкое потепление: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Прогнозы на февраль

По прогнозам синоптиков, в начале февраля Украину накроет существенное похолодание. В ряде регионов возможны аномально низкие температуры "красного" уровня - до минус 30 градусов.

Также синоптики сообщили, когда в стране ожидается максимальное снижение температуры и с какого времени морозы начнут постепенно отступать.

Кроме того, метеорологи объяснили климатические особенности февраля и обнародовали предварительный прогноз на 2026 год. Речь идет о средних и экстремальных температурных значениях, количестве осадков и общем характере погоды - в пределах климатической нормы или с незначительным потеплением.

По словам синоптика Наталки Диденко, пик сильных морозов в Украине прогнозируется на 2-4 февраля, после чего холод постепенно будет ослабевать. Ощутимое потепление ожидается уже в ближайшее время.

