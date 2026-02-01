До -25 и резкое потепление: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Сильные морозы задержатся в Украине как минимум до середины недели. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков, но уже с четверга возможны снегопады и постепенное повышение температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 2 февраля, в большинстве регионов Украины будет преобладать солнечная, местами с прояснениями погода.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -17до -25 градусов;

в восточных областях - от -25 до -22 градусов;

в центральных областях - от -17 до -23градусов;

в южных областях - от -9 до -15 градусов;

в западных областях - от -2 до -21 градусов.



Во вторник, 3 февраля, осадки также не прогнозируются, по всем областям Украины будет солнечно. В Украине все еще будут держаться морозы.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -13 до -25 градусов;

в восточных областях - от -16 до -22 градусов;

в центральных областях - от -15 до -25 градусов;

в южных областях - от -9 до -17 градусов;

в западных областях - от +3 до -21градусов.

В среду, 4 февраля, по в западной части страны будет облачно, о остальных территорий - с прояснением. В то же время, почти по всей территории страны все еще будут держаться морозы.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -15 до -23 градусов;

в восточных областях - от -11 до -21 градусов;

в центральных областях - от -7 до -18 градусов;

в южных областях - от -3 до -13 градусов;

в западных областях - от +6 до -15 градусов.

В четверг, 5 февраля, по картам синоптиков возможно незначительное потепление. Мокрый снег возможен на западе и на юге, синегопады на севере и в центре. А вот на востоке будет солнечно.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -8 до -21 градусов;

в восточных областях - от -6 до -19 градусов;

в центральных областях - от -1 до -14 градусов;

в южных областях - от +5 до -7 градусов;

в западных областях - от +5 до -6 градусов.

В пятницу, 6 февраля, потепление ожидается по всей территории страны. Будет облачно, почти по всей территории страны, кроме запада, возможны снегопады

Столбики термометров днем покажут: