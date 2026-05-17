До +23 и кратковременный дождь: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 мая (Getty Images)

В Украине сегодня, 17 мая, прогнозируются кратковременные дожди. Воздух максимально прогреется до +23°С.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме запада, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 18-23°. Фото: карта погоды в Украине на 17 мая (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем 18-23°, в Киеве 20-22°.