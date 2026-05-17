До +23 и кратковременный дождь: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 17 мая, прогнозируются кратковременные дожди. Воздух максимально прогреется до +23°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме запада, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 18-23°.
Фото: карта погоды в Украине на 17 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 18-23°, в Киеве 20-22°.
Напомним, начало мая принесло в Украину настоящее весеннее тепло. В нескольких регионах температура воздуха превысила многолетние климатические нормы, а сразу в шести городах синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.
Кроме того, в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.