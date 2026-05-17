До +23 та короткочасний дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 травня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 17 травня, прогнозуються короткочасні дощі. Повітря максимально прогріється до +23°С.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вденьпо всій країні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°. Фото: карта погоди в Україні на 17 травня (facebook.com/UkrHMC) Погода у Києві У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області ввдень 18-23°, у Києві 20-22°.