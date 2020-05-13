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МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і басейнами після пом'якшення карантину

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 23:32
МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і басейнами після пом'якшення карантину
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ вивчає питання, чи може передатися вірус водним шляхом

Міністерство охорони здоров'я України вивчає можливість купатися в проточній воді, морі, озерах і басейнах після пом'якшення карантину. Про це в ефірі "UA: Українське радіо" заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, рішення буде ухвалено найближчим часом..

"Спортзали ми відкриваємо, щодо басейнів є проблема, оскільки ми тільки вивчаємо питання, чи може передатися вірус водним шляхом. І це питання буде також стосуватися пляжів", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пом'якшив умови перебування в парках та на літніх майданчиках в рамках ослаблення карантинних заходів. Тепер на літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволено перебувати за столом до чотирьох осіб, не рахуючи дітей до 14 років. Також було збільшено кількість людей, які одночасно можуть збиратися в групи, до восьми осіб.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.

Раніше були названі умови відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів у Києві. Зокрема, відстань між столиками повинна бути 1,5 метра; за одним столиком не більше двох відвідувачів без врахування дітей до 14 років; також персонал повинен мати засоби індивідуального захисту.

Теги Новини України карантинВиктор ЛяшкоКоронавірус
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