Спорт, готелі та ЗНО: Зеленський оголосив другий етап пом'якшення карантину 22 травня

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Пом'якшення карантину торкнеться ще кількох сфер

Президент Володимир Зеленський анонсував другий етап пом'якшення карантину в Україні з 22 травня. Про це він заявив в ході традиційного відеозвернення.

Зеленський відзначив, що Україна вже третій день живе в режимі першого етапу пом'якшення карантину.

"Не скасування, не кінець, а саме пом'якшення. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та інше", - заявив він.

Він також підкреслив, що ще не ясно, як планувати літню відпустку, коли відновляться польоти і робота кінотеатрів.

"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я ще раз прошу вас порівняти нашу статистику і показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається утримувати ситуацію завдяки своєчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо", - додав Зеленський.

Дорогі українці! В останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ. Однак наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні у Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю. Крім того, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Незважаючи на всі чуйні та звинувачення, на весь бруд і тиск, депутати ухвалили багатостраждальний «банківський закон». Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США. Ну і про найголовніше. Вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом'якшення карантину. Ключове слово – пом'якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом'якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям і вашій підтримці. Давайте продовжимо це. Будь ласка, будьте відповідальними – залишайтеся вдома, носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтеся заходів гігієни. Кожен з нас має бути є невід'ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу. Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 13 травня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 22 травня в Україні може початися другий етап ослаблення карантину. Він також зазначив, що Україна знаходиться на так званому плато захворюваності.

Сьогодні стало відомо, що в Києві після 22 травня мають намір відновити роботу транспорту в звичайному режимі. При цьому місцева влада просить уряд дозволити запуск метрополітену з 25 травня.