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Понад 20 військових літаків Китаю увійшли в зону ППО Тайваню

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Вівторок 02 серпня 2022 20:46
Понад 20 військових літаків Китаю увійшли в зону ППО Тайваню Ілюстративне фото: понад 20 військових літаків Китаю увійшли до зони ППО Тайваню (twitter.com/WarPolitRussia)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 2 серпня, в розпізнавальну зону ППО Тайваню увійшов 21 китайський військовий літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оборонне відомство острова.

За його інформацією, в операції взяли участь вісім винищувачів J-11, 10 J-16, літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління KJ-500 і два розвідувальні літаки Y-9 і Y-8.

У відомстві зазначають, що літаки зайшли в зону дії ППО на південному заході від острова. При цьому вони наближалися до умовної лінії розмежування між Китаєм і Тайванем.

Понад 20 військових літаків Китаю увійшли в зону ППО ТайванюНапрямок польоту китайських військових літаків (twitter.com/MoNDefense)

Нагадаємо, сьогодні спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Після цього у Китаї почали погрожувати США і анонсували проведення військових навчань, які почалися вже сьогодні ввечері.

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