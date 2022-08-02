Понад 20 військових літаків Китаю увійшли в зону ППО Тайваню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оборонне відомство острова .

За його інформацією, в операції взяли участь вісім винищувачів J-11, 10 J-16, літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління KJ-500 і два розвідувальні літаки Y-9 і Y-8.

У відомстві зазначають, що літаки зайшли в зону дії ППО на південному заході від острова. При цьому вони наближалися до умовної лінії розмежування між Китаєм і Тайванем.

Напрямок польоту китайських військових літаків (twitter.com/MoNDefense)