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Более 20 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня

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Вторник 02 августа 2022 20:46
Более 20 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня Иллюстративное фото: более 20 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня (twitter.com/WarPolitRussia)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 2 августа, в опознавательную зону ПВО Тайваня вошел 21 китайский военный самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонное ведомство острова.

По его информации, в операции приняли участие восемь истребителей J-11, 10 J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два разведывательных самолета Y-9 и Y-8.

В ведомстве отмечают, что самолеты зашли в зону действия ПВО на юго-западе от острова. При этом они приближались к условной линии разграничения между Китаем и Тайванем.

Более 20 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО ТайваняНаправление полета китайских военных самолетов (twitter.com/MoNDefense)

Напомним, сегодня спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

После этого в Китае начали угрожать США и анонсировали проведение военных учений, которые начались уже сегодня вечером.

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