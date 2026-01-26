RU

До 20 часов без света: на Черниговщине действуют жесткие графики отключений

Иллюстративное фото: на Черниговщине действуют жесткие графики отключений (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Черниговской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением - в регионе действуют жесткие графики почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник начальника Черниговской областной военной администрации Андрей Подорван в эфире национального телемарафона.

По его словам, действующие графики предусматривают отсутствие электричества до 19-20 часов в сутки для отдельных домохозяйств. Кроме плановых отключений, в регионе также применяются аварийные обесточивания в районах, где продолжаются восстановительные работы.

"При длительном отсутствии электроснабжения и объекты ЖКХ, и критическая инфраструктура переходят на работу от генераторов", - рассказал он.

В то же время в Черниговской ОГА отмечают, что такой режим является сложным в технологическом плане и требует дополнительных решений. В областной администрации отметили, что ситуация остается напряженной, однако специалисты продолжают работать над стабилизацией энергоснабжения.

 

Ситуация с энергетикой на Черниговщине

Напомним, еще с осени ситуация прошлого года в Черниговской области одна из самых сложных ситуаций с энергоснабжением. Российская армия систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре региона.

Сам Чернигов несколько раз находился в блэкауте.

В частности, на днях снова был нанесен удар по важному энергообъекту в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей.

По последним данным, 24 января, Чернигов почти полностью был обесточен. Инфраструктура города была переведена на аварийные источники питания. Аналогичная ситуация и в Нежине.

