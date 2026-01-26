До 20 годин без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень

У Чернігівській області зберігається складна ситуація з електропостачанням - у регіоні діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван в ефірі національного телемарафону.
За його словами, чинні графіки передбачають відсутність електрики до 19-20 годин на добу для окремих домогосподарств. Окрім планових відключень, у регіоні також застосовуються аварійні знеструмлення в районах, де тривають відновлювальні роботи.
"За тривалої відсутності електропостачання і об'єкти ЖКГ, і критична інфраструктура переходять на роботу від генераторів", - розповів він.
Водночас у Чернігівській ОВА зазначають, що такий режим є складним у технологічному плані та потребує додаткових рішень. В обласній адміністрації наголосили, що ситуація залишається напруженою, однак фахівці продовжують працювати над стабілізацією енергопостачання.
Нагадаємо, ще з осені ситуація минулого року у Чернігівській області одна з самих складних ситуацій з енергопостачанням. Російська армія систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.
Сам Чернігів декілька разів перебував у блекауті.
Зокрема днями знову було завдано удару по важливому енергооб'єкту у Ніжинському районі Чернігівської області, внаслідок чого без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів.
За останніми даними, 24 січня, Чернігів майже повністю було знеструмлено. Інфраструктуру міста було переведено на аварійні джерела живлення. Аналогічна ситуація і у Ніжині.