В Чернигове и области 400 тысяч потребителей без электричества: регион на резервном питании
Город Чернигов утром субботы, 24 января, почти полностью был обесточен. Инфраструктура переведена на аварийные источники питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет.
"Уважаемые черниговцы, в связи с почти полным обесточиванием города объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания", - заявили в городском совете.
В то же время вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба написал в Telegram, что в Чернигове без электроснабжения остались более 400 тысяч потребителей. Сейчас все котельные города работают, теплоснабжение обеспечено. Водоснабжение также сохранено благодаря работе альтернативных источников питания.
Водоснабжение
В КП "Черниговводоканал" уточнили, что 24 января в 06:10 все объекты предприятия были обесточены. Для обеспечения города водой предприятие перешло на резервное питание. Сейчас водоснабжение и водоотвод осуществляются, ситуация контролируемая.
Сейчас водоканал работает в обычном режиме до 22:00, все насосные станции подают воду с максимальным давлением. В то же время повышающие насосные станции, которые остаются без электричества, не работают, поэтому на верхних этажах многоэтажек возможны перебои или полное отсутствие воды.
Жителей города просят сделать запас питьевой воды и по возможности пользоваться водой на первых этажах домов.
В случае, если ситуация с электроснабжением не изменится, 25 января водоснабжение в Чернигове будет осуществляться в аварийном режиме - с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.
Славутич
После российских ударов энергоснабжение исчезло и в городе Славутич.
"Враг бьет по энергетике, цель их одна - разъединить нас, разувериться. Энергетики уже работают. Водоснабжение и тепло в городе есть. Критическая и социальная инфраструктура на резервном питании", - сообщил мэр города Юрий Фомичев.
В городе начинают открывать Пункты несокрушимости, в которых можно зарядить гаджеты, набрать горячей воды.
Нежин
В Нежине также переходят на аварийные источники энергопитания.
"Уважаемые нежинцы, в связи с полным обесточиванием города объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания", - сообщил городской голова Александр Кодола.
Он отметил, что это технологический процесс, который требует определенного времени. Сейчас переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий.
Ночная атака РФ по Украине 24 января
В ночь на 24 января Россия снова осуществила массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты разных типов и ударные беспилотники.
Больше всего пострадал Киев: в пяти районах столицы зафиксированы повреждения и разрушения зданий. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения. На левом берегу города из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водой - без отопления остались почти шесть тысяч домов.
Под ударом дронов оказался и Харьков, где пострадали около 20 человек. Кроме того, утром 24 января в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за осложнений в энергосистеме, вызванных последствиями атак.
По данным военных, с вечера 23 января до утра 24 января противник нанес масштабный комбинированный удар, используя ракеты воздушного и наземного базирования и ударные БПЛА.