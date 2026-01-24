В Чернигове и области 400 тысяч потребителей без электричества: регион на резервном питании

Город Чернигов утром субботы, 24 января, почти полностью был обесточен. Инфраструктура переведена на аварийные источники питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет.

"Уважаемые черниговцы, в связи с почти полным обесточиванием города объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания", - заявили в городском совете.

В то же время вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба написал в Telegram, что в Чернигове без электроснабжения остались более 400 тысяч потребителей. Сейчас все котельные города работают, теплоснабжение обеспечено. Водоснабжение также сохранено благодаря работе альтернативных источников питания.

Водоснабжение

В КП "Черниговводоканал" уточнили, что 24 января в 06:10 все объекты предприятия были обесточены. Для обеспечения города водой предприятие перешло на резервное питание. Сейчас водоснабжение и водоотвод осуществляются, ситуация контролируемая.

Сейчас водоканал работает в обычном режиме до 22:00, все насосные станции подают воду с максимальным давлением. В то же время повышающие насосные станции, которые остаются без электричества, не работают, поэтому на верхних этажах многоэтажек возможны перебои или полное отсутствие воды.

Жителей города просят сделать запас питьевой воды и по возможности пользоваться водой на первых этажах домов.

В случае, если ситуация с электроснабжением не изменится, 25 января водоснабжение в Чернигове будет осуществляться в аварийном режиме - с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Славутич

После российских ударов энергоснабжение исчезло и в городе Славутич.

"Враг бьет по энергетике, цель их одна - разъединить нас, разувериться. Энергетики уже работают. Водоснабжение и тепло в городе есть. Критическая и социальная инфраструктура на резервном питании", - сообщил мэр города Юрий Фомичев.

В городе начинают открывать Пункты несокрушимости, в которых можно зарядить гаджеты, набрать горячей воды.

Нежин

В Нежине также переходят на аварийные источники энергопитания.

"Уважаемые нежинцы, в связи с полным обесточиванием города объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания", - сообщил городской голова Александр Кодола.

Он отметил, что это технологический процесс, который требует определенного времени. Сейчас переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий.